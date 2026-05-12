Hào hứng tập luyện tham gia sân chơi “Võ nhạc”

(GLO)- Nhiều câu lạc bộ taekwondo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang tích cực tập luyện để tham gia Hội thi “Võ nhạc” năm 2026 do Liên đoàn Taekwondo tỉnh phối hợp với Đoàn phường Pleiku tổ chức. Những bài biểu diễn được đầu tư công phu, hứa hẹn mang đến nhiều phần thi hấp dẫn.

Theo ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo tỉnh, Hội thi được tổ chức nhằm chào mừng 30 năm ngày thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, đồng thời quảng bá bộ môn và thúc đẩy phong trào tập luyện taekwondo tại địa phương.

Các võ sinh CLB Taekwondo Chư Păh tích cực luyện tập cho bài biểu diễn võ nhạc. Ảnh: N.D

“Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và động tác võ, các phần biểu diễn trở nên sinh động, sáng tạo, thu hút giới trẻ hơn. Qua đó, mang đến cách nhìn mới về taekwondo, không chỉ là tập luyện hay thi đấu mà còn gắn với yếu tố nghệ thuật. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng bộ môn taekwondo sẽ ngày càng lan tỏa” - ông Quý nói.

Không khí tập luyện tại Câu lạc bộ Taekwondo Chư Păh (xã Chư Păh) những ngày qua rất sôi nổi, các võ sinh tranh thủ từng buổi chiều để luyện tập.

Em Cao Đàm Xuân Long - thành viên CLB - chia sẻ: “Trước đây em chỉ quen tập các bài kỹ thuật nên khi chuyển sang võ nhạc khá bỡ ngỡ, nhất là phần bắt nhịp và giữ đội hình.

Nhưng tập một thời gian thì em thấy rất thú vị vì vừa rèn luyện thể lực, vừa thể hiện cảm xúc qua động tác. Em mong muốn cùng CLB hoàn thành tốt bài thi và có thêm cơ hội học hỏi từ các đội bạn”.

Anh Vũ Thanh Bách - Huấn luyện viên CLB Taekwondo Chư Păh - cho biết: “Chúng tôi chia nhỏ bài tập theo từng giai đoạn, cho các em làm quen nhịp nhạc trước rồi ghép từng chuỗi động tác ngắn, tập trung chỉnh các phần chuyển đội hình vì đây là điểm dễ sai nhất.

Quá trình tập luyện, các em còn tự quay video để kiểm tra đội hình cho đều nhịp và chỉnh sửa liên tục. CLB chọn bài “Hào khí Việt Nam” nhạc hiện đại để vừa giữ tinh thần truyền thống vừa tăng tính cuốn hút khi biểu diễn, tạo sự lan tỏa hơn đến cộng đồng”.

Ở phía Đông tỉnh, các võ sinh CLB Taekwondo Phước Mỹ (phường Quy Nhơn Nam) cũng tích cực tập để chuẩn bị cho hội thi. Địa điểm CLB chọn quay video clip dự thi tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), với 17 võ sinh tham gia biểu diễn, là học sinh từ bậc tiểu học đến THPT, góp phần làm tiết mục thêm phong phú và tạo cơ hội để nhiều em được trải nghiệm, làm quen với loại hình võ nhạc.

Hội thi “Võ nhạc” năm 2026 diễn ra từ ngày 25-4 đến 6-6. Trong đó, vòng sơ loại diễn ra từ ngày 25-4 đến 30-5. Các CLB taekwondo trên địa bàn tỉnh sẽ xây dựng bài biểu diễn có thời lượng tối đa 7 phút, ghi hình video clip và gửi về Ban tổ chức chấm điểm trực tuyến. Từ kết quả sơ loại, 8 đội xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng chung kết trình diễn trực tiếp vào đêm 6-6 tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku). Theo Ban tổ chức, đến nay, toàn tỉnh đã có 23 CLB taekwondo đăng ký tham gia, mỗi đội từ 10 - 40 thành viên. Các bài thi được khuyến khích sử dụng âm nhạc Việt Nam, kết hợp biên đạo sáng tạo.

Quá trình tập luyện cũng gặp khó khăn khi các võ sinh phải cân đối giữa việc học và thời gian luyện tập.

Bên cạnh đó, việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật võ thuật, tốc độ, biểu cảm và nhịp điệu âm nhạc đòi hỏi sự nỗ lực cao.

Tuy nhiên, nhờ từng có kinh nghiệm tham gia biểu diễn võ nhạc tại các sự kiện ở trường học, các võ sinh CLB phần nào thích nghi nhanh hơn với yêu cầu bài dự thi.

Anh Lê Minh Tấn - Huấn luyện viên CLB Taekwondo Phước Mỹ - cho biết: CLB xây dựng bài dự thi mang chủ đề “Hồn Việt võ đạo”. Về âm nhạc biểu diễn, CLB kết hợp 2 ca khúc “Vũ nông dân” và “Nam quốc sơn hà” được phối lại theo hai sắc thái gồm bản gốc và remix, tạo nên sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và nét trẻ trung, năng động.

Về trang phục, các võ sinh sử dụng võ phục truyền thống và kết hợp đạo cụ như nón cờ đỏ sao vàng, tạo hình rồng bay, cờ Tây Sơn…, nhằm tăng tính sân khấu và khắc họa tinh thần dân tộc.

Bài biểu diễn của CLB taekwondo Phước Mỹ được đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật võ thuật, âm nhạc. Ảnh: ĐVCC

“Chủ đề “Hồn Việt võ đạo” thể hiện những kỹ thuật mạnh mẽ của môn taekwondo từ xứ sở Kim Chi được hòa quyện trong “tâm hồn Việt”. Đây cũng là lời khẳng định về lòng tự hào dân tộc: Dù tiếp nhận tinh hoa võ thuật quốc tế, người Việt vẫn luôn giữ vững bản sắc và khí phách riêng mình” - anh Tấn nhấn mạnh.

Không chỉ có các CLB phong trào, CLB đội tuyển Taekwondo tỉnh cũng hào hứng tham gia hội thi, với công tác chuẩn bị được triển khai bài bản hơn và định hướng rõ ràng ngay từ đầu về đội hình cũng như cấu trúc bài biểu diễn.

Các nội dung tập luyện tập trung vào tính đồng đều, khả năng phối hợp nhóm và xử lý không gian sân khấu. Các thành viên tham gia được hướng dẫn thêm về biểu cảm và cách di chuyển theo nhịp âm nhạc.

Anh Nguyễn Đức Nhật - Huấn luyện viên CLB đội tuyển Taekwondo tỉnh - chia sẻ: “Một bài võ nhạc muốn đẹp thì trước hết phải thật chính xác và đồng đều trong tập thể nên chúng tôi phải tập rất kỹ từng chi tiết nhỏ, từ động tác đến đội hình.

Quá trình tập luyện, CLB cũng điều chỉnh phù hợp và phát huy khả năng từng thành viên trong đội hình biểu diễn. Có em mạnh về kỹ thuật nhưng chưa bắt nhịp tốt, có em thì ngược lại, nhưng khi ghép lại mới thấy rõ vai trò đóng góp của từng người”.