Gia Lai có 2 võ sĩ tranh tài tại Giải vô địch taekwondo trẻ thế giới 2026

Giải vô địch taekwondo trẻ thế giới 2026 ghi nhận số lượng vận động viên (VĐV) tham gia ở mức kỷ lục, với 986 VĐV đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đoàn taekwondo Việt Nam tham dự giải đấu với 15 thành viên, trong đó có 11 VĐV. Tỉnh Gia Lai đóng góp 2 gương mặt trẻ là Lê Phan Tuấn Kiệt (SN 2009) và Võ Thị Hồng Thắm (SN 2010).
Giải đấu năm nay gồm 10 hạng cân nam (từ dưới 45 kg đến 78 kg) và 10 hạng cân nữ (từ dưới 42 kg đến 68 kg). Các VĐV sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2009 đến 31-12-2011 đủ điều kiện tham gia.
Giải vô địch taekwondo trẻ thế giới được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Đây là sân chơi đỉnh cao giúp các võ sĩ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu; đồng thời là cơ hội quan trọng để phát hiện những tài năng triển vọng, hướng tới Thế vận hội Olympic Thanh niên Dakar 2026, diễn ra vào tháng 11 năm nay.
Lê Phan Tuấn Kiệt và Võ Thị Hồng Thắm là các VĐV thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, từng giành thành tích cao tại các giải quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, Lê Phan Tuấn Kiệt đang tập trung tại Trung tâm Huấn luyện VĐV trẻ quốc gia (TP. Đà Nẵng), Võ Thị Hồng Thắm tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia (TP. Hồ Chí Minh).