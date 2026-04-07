Gia Lai có 2 võ sĩ tranh tài tại Giải vô địch taekwondo trẻ thế giới 2026

(GLO)- Giải vô địch taekwondo trẻ thế giới 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 17-4 tại Tashkent (Uzbekistan). Gia Lai tiếp tục ghi dấu ấn ở đấu trường quốc tế khi có 2 võ sĩ trẻ góp mặt trong thành phần đội taekwondo quốc gia.

Giải vô địch taekwondo trẻ thế giới 2026 ghi nhận số lượng vận động viên (VĐV) tham gia ở mức kỷ lục, với 986 VĐV đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn taekwondo Việt Nam tham dự giải đấu với 15 thành viên, trong đó có 11 VĐV. Tỉnh Gia Lai đóng góp 2 gương mặt trẻ là Lê Phan Tuấn Kiệt (SN 2009) và Võ Thị Hồng Thắm (SN 2010).

VĐV Lê Phan Tuấn Kiệt (bìa phải) giành huy chương đồng, Võ Thị Hồng Thắm (thứ hai từ phải sang) giành huy chương vàng tại Giải vô địch taekwondo Đông Nam Á năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Võ Thị Hồng Thắm (ngoài cùng bên phải) giành huy chương vàng hạng cân nữ dưới 59 kg đối kháng cá nhân lứa tuổi 15-17 tại Giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ quốc gia 2025. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu năm nay gồm 10 hạng cân nam (từ dưới 45 kg đến 78 kg) và 10 hạng cân nữ (từ dưới 42 kg đến 68 kg). Các VĐV sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2009 đến 31-12-2011 đủ điều kiện tham gia.

Giải vô địch taekwondo trẻ thế giới được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Đây là sân chơi đỉnh cao giúp các võ sĩ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu; đồng thời là cơ hội quan trọng để phát hiện những tài năng triển vọng, hướng tới Thế vận hội Olympic Thanh niên Dakar 2026, diễn ra vào tháng 11 năm nay.