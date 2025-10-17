Gia Lai có 1 vận động viên tham dự Đại hội Thể thao trẻ châu Á

(GLO)-Ngày 20-10, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Bahrain tham dự Đại hội Thể thao trẻ châu Á (Asian Youth Games- AYG) lần thứ 3, diễn ra từ ngày 22 đến 31-10. Trong lần tham dự này, Gia Lai có vận động viên (VĐV) Lê Phan Tuấn Kiệt góp mặt ở môn taekwondo.

Lê Phan Tuấn Kiệt (SN 2009) bắt đầu tập luyện taekwondo từ năm 2023. Tháng 9-2024, em được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia. Trong quá trình thi đấu, Tuấn Kiệt đã đạt được nhiều thành tích nổi bật: Huy chương bạc Giải vô địch taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia, huy chương đồng Giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ quốc gia (năm 2024); huy chương bạc Giải vô địch taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia, huy chương đồng Giải vô địch taekwondo Đông Nam Á (năm 2025)...

VĐV Lê Phan Tuấn Kiệt (thứ hai từ phải sang) giành huy chương đồng tại Giải vô địch taekwondo Đông Nam Á năm 2025, diễn ra vào tháng 8-2025 tại Khánh Hòa. Ảnh: ĐVCC

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự AYG gồm 75 thành viên, do ông Đào Đức Kiên (Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam) làm trưởng đoàn. Các VĐV tham gia tranh tài ở 11/26 môn, gồm: cầu lông (1 VĐV), jujitsu (5), quyền Anh (3), judo (2), vật (4), điền kinh (2), golf (6), cử tạ (4), taekwondo (6), xe đạp (6) và muay (11); đặt mục tiêu giành 2-4 huy chương vàng.

Đây là sân chơi lớn nhất dành cho các tài năng trẻ trong châu lục, đồng thời đóng vai trò là vòng loại cho Olympic trẻ Dakar 2026 (Senegal). AYG quy tụ hơn 6.000 quan chức, huấn luyện viên, VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 26 môn thể thao. Hội đồng Olympic châu Á giới hạn tuổi VĐV tham dự từ 14-17 tuổi.