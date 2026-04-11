7 đội bóng tranh tài tại Giải bóng chuyền nam phường Quy Nhơn Đông

HUỲNH VỸ
(GLO)- Sáng 11-4, tại sân bóng chuyền khu phố Nhơn Phước (phường Quy Nhơn Đông) đã diễn ra lễ khai mạc và khởi tranh những trận đấu đầu tiên của Giải bóng chuyền nam trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Quy Nhơn Đông lần thứ I.

Giải đấu quy tụ 7 đội bóng tham gia, gồm 6 đội đại diện cho lực lượng vận động viên đến từ 19 khu phố và 1 đội thuộc ngành Giáo dục.

Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; chọn 2 đội nhất bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt vào bán kết.

Một pha tranh chấp bóng giữa đội ngành Giáo dục (áo xanh) và Đoàn 4 (gồm các khu phố Hội Tân, Hội Thành, Nhơn Phước). Ảnh: H.V
Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ảnh: H.V

Giải đấu dự kiến bế mạc vào ngày 12-4.

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Đông lần thứ I gồm 5 môn: kéo co, bóng chuyền nam, bóng đá, cờ tướng và việt dã. Trong đó, các môn bóng đá, cờ tướng và việt dã dự kiến diễn ra đến cuối tháng 4.

