7 đội bóng tranh tài tại Giải bóng chuyền nam phường Quy Nhơn Đông

Giải đấu quy tụ 7 đội bóng tham gia, gồm 6 đội đại diện cho lực lượng vận động viên đến từ 19 khu phố và 1 đội thuộc ngành Giáo dục.
Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; chọn 2 đội nhất bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt vào bán kết.
Giải đấu dự kiến bế mạc vào ngày 12-4.
Theo kế hoạch, Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Đông lần thứ I gồm 5 môn: kéo co, bóng chuyền nam, bóng đá, cờ tướng và việt dã. Trong đó, các môn bóng đá, cờ tướng và việt dã dự kiến diễn ra đến cuối tháng 4.