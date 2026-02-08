Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giải bóng chuyền mừng Đảng mừng xuân phường Quy Nhơn Tây năm 2026:

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn giành giải nhất

HUỲNH VỸ
(GLO)- Ngày 7-2, UBND phường Quy Nhơn Tây tổ chức Giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ năm 2026 tại sân Trường THCS Bùi Thị Xuân. Kết thúc giải đấu, đội bóng Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn giành giải nhất.

Giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ năm 2026 thu hút 4 đội bóng tham gia, gồm: Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ, Trung đoàn 739, Ban CHQS phường Quy Nhơn Tây và Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn.

doi-cong-ty-tnhh-lam-nghiep-quy-nhon-gianh-giai-nhat.jpg
Một pha bóng giữa đội bóng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ và Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (áo xanh). Ảnh: H.V

Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp; hai đội thắng vào chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội thua đồng hạng ba.

Kết thúc giải đấu, đội bóng Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đoạt giải nhất; giải nhì thuộc về đội Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ; đội Trung đoàn 739 và Ban CHQS phường Quy Nhơn Tây đồng giải ba.

doi-bong-cong-ty-tnhh-lam-nghiep-quy-nhon.jpg
Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn giành giải nhất Giải bóng chuyền mừng Đảng mừng xuân phường Quy Nhơn Tây năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tạo không khí thi đua phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố năm 2026; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị trên địa bàn phường.

