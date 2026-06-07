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U11 tỉnh Gia Lai tranh tài tại vòng loại Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026

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R'Ô HOK
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(GLO)- Ngày 7-6, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku tổ chức lễ xuất quân đội bóng đá nhi đồng U11 tỉnh Gia Lai tham gia thi đấu vòng loại Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO năm 2026.

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Quang cảnh lễ xuất quân đội bóng đá nhi đồng U11 tỉnh Gia Lai. Ảnh: R'Ô HOK

Theo đó, đội bóng U11 tỉnh Gia Lai gồm 19 cầu thủ sẽ thi đấu vòng loại Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO năm 2026 khu vực II diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 12 đến 20-6.

Khu vực này quy tụ 15 đội bóng đến từ các trung tâm đào tạo và câu lạc bộ có truyền thống như Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng và Huế...

Các đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 5 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn những đại diện xuất sắc vào vòng tiếp theo.

Tại lễ xuất quân, ông Trần Bảo Sơn-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, đã động viên tinh thần Ban huấn luyện và các cầu thủ nhí, đồng thời kỳ vọng toàn đội sẽ thi đấu đoàn kết, bản lĩnh và tự tin, phát huy tối đa năng lực chuyên môn, qua đó đạt được kết quả tốt và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Huấn luyện viên Phạm Quang cho biết, với lực lượng cầu thủ trẻ được tuyển chọn đồng đều, đội bóng U11 tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu giành tấm vé vào vòng trong.

“Toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao để hướng tới mục tiêu vào chung kết. Giải cũng là cơ hội để các em tích lũy kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi và phát triển tài năng cho bóng đá trẻ Gia Lai trong tương lai”, huấn luyện viên Phạm Quang chia sẻ.

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Các cầu thủ đội bóng U11 tỉnh Gia Lai tích cực tập luyện. Ảnh: R'Ô HOK

Được biết, Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO năm 2026 có sự tham gia của 53 đội bóng đến từ 27 tỉnh, thành trên cả nước. Vòng loại được tổ chức tại 3 địa điểm gồm: Đắk Lắk (từ ngày 2 đến 16-6), Hải Phòng (từ ngày 6 đến 16-6) và Quảng Ngãi (từ ngày 12 đến 20-6).

Vòng chung kết sẽ diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 21-7 đến 6-8 với sự góp mặt của 24 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại, hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn và kịch tính.

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