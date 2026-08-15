Giải vô địch bắn nỏ, bắn ná quốc gia lần thứ IX năm 2026: Cung thủ Gia Lai đã sẵn sàng

(GLO)- Giải vô địch bắn nỏ, bắn ná quốc gia lần thứ IX năm 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 26-8 tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku), quy tụ vận động viên của nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia tranh tài.

Các cung thủ Gia Lai đang tích cực chuẩn bị, hướng đến những kết quả cao tại giải.

Giải vô địch bắn nỏ, bắn ná quốc gia lần thứ IX năm 2026 do Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức. Giải đấu có tổng cộng 48 nội dung, gồm 24 nội dung môn bắn nỏ và 24 nội dung môn bắn ná.

Các cung thủ Gia Lai tích cực luyện tập, sẵn sàng tranh tài tại Giải vô địch bắn nỏ, bắn ná quốc gia. Ảnh: R’ô Hok

Ở nội dung cá nhân nam, nữ, VĐV tranh tài các nội dung đứng bắn, quỳ bắn, đứng bắn nhanh, quỳ bắn nhanh và toàn năng. Trong đó, nội dung toàn năng kết hợp giữa đứng bắn, quỳ bắn ở cả hai hình thức bắn thường và bắn nhanh.

Ở nội dung đồng đội, các VĐV thi đấu theo đội nam, đội nữ và đồng đội nam nữ, với các nội dung đứng bắn, quỳ bắn, đứng bắn nhanh và quỳ bắn nhanh.

Hệ thống nội dung thi đấu phong phú buộc các VĐV muốn giành chiến thắng phải có kỹ thuật tốt, đồng thời duy trì sự ổn định, khả năng tập trung và tâm lý thi đấu vững vàng.

Đối với các nội dung đồng đội, thành tích không chỉ phụ thuộc vào một vài cá nhân nổi bật mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản, khả năng phối hợp và chiều sâu lực lượng.

Tham dự giải năm nay, đoàn Gia Lai có 18 VĐV, tranh tài ở tất cả nội dung bắn nỏ, bắn ná dành cho nam, nữ. Đây là những VĐV tiêu biểu, thường xuyên đại diện cho tỉnh tham gia các giải cấp quốc gia, cùng những gương mặt có thành tích tốt từ các giải đấu khác.

Để đảm bảo sự chủ động trong tập luyện, các VĐV tự rèn luyện cá nhân tại nhà. Gần đến ngày thi đấu, đội sẽ hội quân để rà soát lực lượng, thống nhất đội hình và trao đổi một số nội dung chuyên môn, chiến thuật cần thiết.

Thực tế những năm qua, phong trào bắn nỏ, bắn ná của Gia Lai có nền tảng khá tốt. Tại Giải vô địch bắn nỏ, bắn ná quốc gia lần thứ VIII năm 2025 tại tỉnh Thái Nguyên vào tháng 10-2025, đoàn Gia Lai đã xuất sắc giành 1 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ. Đây là cơ sở để các cung thủ Gia Lai thêm tự tin bước vào giải đấu tại sân nhà.

Theo ông Nguyễn Trường Phong - HLV Đội bắn nỏ, bắn ná Gia Lai, lực lượng của tỉnh năm nay thiếu một số VĐV từng đạt thành tích cao ở mùa giải trước. Trong đó, 2 VĐV từng giành HCV, HCB năm 2025 không thể tham dự do nghỉ sinh và thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Dù vậy, nhờ đội hình có chiều sâu, đội vẫn có những VĐV giàu kinh nghiệm, có phong độ tốt cùng những gương mặt trẻ giàu tiềm năng mới được tuyển chọn. Đây được xem là nguồn bổ sung quan trọng, giúp đội tuyển tạo nguồn kế cận tương lai.

“Đội đã chủ động bổ sung những gương mặt mới có triển vọng. Trong đó, nhiều VĐV trẻ được phát hiện, tuyển chọn qua thi đấu môn bắn nỏ tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh năm 2026. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức để đạt thành tích tốt nhất cho đoàn Gia Lai” - ông Phong nói.

Em Nguyễn Cao Cát Tường (bìa trái) luyện tập bắn nỏ, chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia. Ảnh: R’ô Hok

Là gương mặt mới của đội, em Nguyễn Cao Cát Tường (SN 2013, xã Đak Đoa) được phát hiện, tuyển chọn qua thi đấu môn bắn nỏ tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh năm 2026.

Đáng chú ý, tại Giải vô địch bắn nỏ, bắn ná quốc gia năm nay, Cát Tường sẽ sát cánh cùng anh ruột Nguyễn Cao Triều (SN 2000) trong đội hình bắn nỏ Gia Lai.

“Em tập luyện bắn nỏ được một năm nay, được bố hướng dẫn nên dần yêu thích môn thể thao truyền thống này. Tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh năm 2026, em giành HCB nội dung bắn nỏ toàn năng đồng đội nữ. Em rất phấn khởi khi lần đầu được tuyển chọn tham dự giải quốc gia, sẽ cố gắng thi đấu tự tin để đạt kết quả cao nhất” - Cát Tường chia sẻ.

Bên cạnh những gương mặt trẻ, các VĐV dày dạn kinh nghiệm sẽ là chỗ dựa quan trọng, giúp toàn đội thêm tự tin, bản lĩnh khi bước vào tranh tài.

Là chủ nhân của tấm HCB nội dung quỳ bắn cá nhân tại Giải vô địch bắn nỏ, bắn ná quốc gia năm 2025, anh Ksor Lok (SN 1982, phường Ayun Pa) đang tích cực tập luyện, sẵn sàng tái xuất cho giải năm nay. Hơn 1 tháng qua, tại nhà mình, anh Lok đã dành thời gian hướng dẫn, hỗ trợ thêm cho 12 VĐV Gia Lai tập luyện để thi đấu.

Không chỉ hướng dẫn chuyên môn, anh Lok còn tự tay làm mới chiếc nỏ, chiếc ná và mũi tên, điều chỉnh dụng cụ phù hợp với từng VĐV nhằm bảo đảm độ chính xác khi thi đấu. Với nhiều năm gắn bó với giải quốc gia, anh trở thành chỗ dựa chuyên môn cho các VĐV trẻ trước ngày tranh tài trên sân nhà.

Anh Lok chia sẻ: “Tôi vừa là VĐV, vừa đảm nhiệm công tác huấn luyện, hướng dẫn các VĐV trẻ. Để chuẩn bị cho giải năm nay, tôi tập trung rèn kỹ thuật, nâng cao độ chính xác trong từng lượt bắn, đồng thời rèn tâm lý và bản lĩnh thi đấu.

Thi đấu trên sân nhà vừa là lợi thế, vừa tạo thêm động lực để mọi người cố gắng. Chúng tôi sẽ thi đấu hết khả năng, phấn đấu đạt thành tích cao cho đội nhà”.

Với sự tham gia của đông đảo VĐV cùng tinh thần thi đấu quyết tâm, sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Giải vô địch bắn nỏ, bắn ná quốc gia hứa hẹn mang đến những màn tranh tài chất lượng, hấp dẫn, góp phần lan tỏa, bảo tồn môn thể thao truyền thống của dân tộc.