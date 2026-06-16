Khai mạc môn bắn nỏ, chạy cà kheo và đẩy gậy Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 16-6, tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc môn bắn nỏ và chạy cà kheo trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026.

Môn bắn nỏ quy tụ gần 170 vận động viên (VĐV) đến từ 37 đoàn của xã, phường và ngành Giáo dục tham gia. Các VĐV tranh tài ở 10 nội dung dành cho nam, nữ, gồm: đứng bắn, quỳ bắn cá nhân; đồng đội đứng bắn và đồng đội quỳ bắn với cự ly 20m.

Môn chạy cà kheo thu hút hơn 50 VĐV thuộc 14 đoàn xã, phường và ngành Giáo dục tranh tài. Các VĐV thi đấu 8 nội dung ở các cự ly 100m, 200m, 400m và 800m dành cho nam, nữ.

Các trận đấu môn bắn nỏ và chạy cà kheo tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú), dự kiến kết thúc vào ngày 18-6.

Được biết, chiều cùng ngày (16-6), trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tiếp tục khai mạc môn đẩy gậy tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku. Môn này thu hút 210 VĐV đến từ 32 đơn vị xã, phường và ngành Giáo dục tham gia.

Cụ thể, các VĐV tranh tài với 25 nội dung dành cho nam, nữ. Trong đó, nam thi đấu 13 hạng cân từ 48kg đến trên 85kg; nữ thi đấu 12 hạng cân từ 45kg đến trên 75kg. Các trận đấu tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku và dự kiến bế mạc vào ngày 19-6.