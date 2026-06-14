(GLO)- Karate là một trong những môn võ thế mạnh của thể thao Gia Lai được đầu tư trọng điểm. Các võ sĩ của tỉnh đang bước vào guồng quay tập luyện tích cực nhằm hướng tới “trận đánh lớn” là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Gia Lai vốn là một trong những địa phương có phong trào karate phát triển mạnh trên cả nước. Tuy nhiên, ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022, Gia Lai không được đánh giá cao bởi bị ngắt quãng trong đào tạo thể thao thành tích cao.

Đội Karate Gia Lai sẵn sàng trước “trận đánh lớn” . Ảnh: Công Tuấn

Trong nhiều năm, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (cũ) đã bị cắt kinh phí đào tạo thể thao thành tích cao. Phải đến năm 2020, đội tuyển Karate mới được tái thành lập khi tuyển chọn các vận động viên (VĐV) năng khiếu từ những trung tâm phong trào vệ tinh trong tỉnh.

2 năm là quãng thời gian tương đối ngắn để đào tạo ra một lứa VĐV chín muồi. Trong khi đó, Đại hội Thể thao toàn quốc là đấu trường quan trọng nhất ở hệ thống các giải đấu quốc nội 4 năm mới diễn ra 1 lần. Nơi đây quy tụ các VĐV hàng đầu của tất cả các địa phương trên cả nước.

Bởi vậy, so với các đơn vị mạnh đã được đào tạo trong nhiều năm liền, Gia Lai rất khó để cạnh tranh huy chương. Trong mục tiêu chung của thể thao Gia Lai năm đó, karate cũng không phải là môn thể thao được “đặt gạch” huy chương vàng như vị trí của Lê Thị Nhi ở kickboxing.

Tuy nhiên, các võ sĩ Gia Lai đã có một kỳ Đại hội thi đấu xuất sắc khi mang về 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Tấm huy chương vàng danh giá thuộc về nữ võ sĩ Nguyễn Thị Khánh Ly ở nội dung đối kháng hạng cân 47 kg. Đó cũng là lần đầu tiên mà Karate Gia Lai giành được huy chương vàng ở 1 kỳ Đại hội sau 9 lần tổ chức.

Ngoài ra, 2 VĐV giành huy chương đồng gồm có Đỗ Võ Đại Hùng ở hạng cân 50 kg nam và Ngô Thế Vinh ở hạng cân 60 kg nam. Sau cả Đại hội, đoàn Gia Lai đã giành tổng cộng 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Do đó, karate chính là môn đóng góp nhiều huy chương nhất cho tỉnh nhà ở kỳ Đại hội lần thứ IX.

Các võ sĩ karate Gia Lai có nhiều cơ hội cọ xát trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026. Ảnh: Công Tuấn

Sau bước đệm thành công ấy, karate Gia Lai cũng gặt hái được nhiều thành tích ở đấu trường quốc gia và khu vực. Năm 2023, võ sĩ Dương Văn Khải từng giành huy chương vàng ở Giải Vô địch Đông Nam Á.

Đến năm 2024, cũng tại giải đấu này, các VĐV Gia Lai đã giành được 5 huy chương với 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Riêng nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hà Phương đã giành được 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Theo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, hiện Gia Lai có 2 VĐV được triệu tập lên đội tuyển Karate quốc gia là Nguyễn Thị Hà Phương và Dương Văn Khải. Cùng với Nguyễn Thị Khánh Ly, họ cũng sẽ là hạt nhân được kỳ vọng mang về thứ hạng cao cho karate Gia Lai ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Để chuẩn bị cho “trận đánh lớn” này, các VĐV Gia Lai đang nỗ lực tập luyện nghiêm túc. Huấn luyện viên Bùi Công Tuấn - Đội Karate của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku - cho hay: “Toàn đội đều xác định Đại hội là mục tiêu lớn nhất trong năm cũng như cả một quá trình dài khổ luyện. Do đó, các VĐV cũng tập trung để có điểm rơi phong độ tốt nhất cho sự kiện quan trọng này. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết với các giải đấu chạy đà và các đợt tập huấn trước thềm Đại hội”.

Vào đầu tháng 5-2026 vừa qua, khi tham gia Giải Vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII, các võ sĩ Gia Lai đã giành được 19 huy chương với 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.

Đoàn Gia Lai (thứ 2 từ phải qua) đã giành đến 19 huy chương ở Giải Vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII. Ảnh: Công Tuấn

Trong tháng 6, đội sẽ tham gia Giải Vô địch trẻ tại tỉnh Thanh Hóa. Sau đó vào tháng 7, các VĐV sẽ tập trung cho Giải Vô địch các câu lạc bộ tại tỉnh Đắk Lắk. Trước tháng 11-2026 khi diễn ra Đại hội, đội sẽ có 3 đợt tập huấn quan trọng tại TP. Hồ Chí Minh.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku - cho hay: “Dự kiến karate Gia Lai tham gia Đại hội với 12 VĐV ở các nội dung đối kháng. Mục tiêu đội đặt ra là sẽ giành được 1 bộ huy chương. Dù rất khó khăn vì sẽ gặp phải sự cạnh tranh gắt gao nhưng toàn đội sẽ cố gắng để hoàn thành, góp phần vào thành tích chung cho đoàn Gia Lai”.