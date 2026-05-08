Gia Lai giành 19 huy chương ở Giải karate quốc gia khu vực miền Trung

(GLO)- Theo tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai đã xuất sắc giành 19 huy chương tại Giải Vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII - 2026.

Giải Vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII - 2026 diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 5-5 đến 8-5. Đoàn Gia Lai góp mặt 23 vận động viên (VĐV) trong tổng số hơn 300 VĐV đến từ 18 câu lạc bộ trong 11 tỉnh, thành thuộc khu vực miền Trung.

Tất cả các VĐV Gia Lai đều tranh tài ở nội dung kumite (đối kháng) ở 4 nhóm tuổi: 9-11 tuổi, 12-14 tuổi, 15-17 tuổi và trên 18 tuổi.

Kết quả, đoàn Gia Lai đã xuất sắc giành được 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Thành tích này giúp Gia Lai đứng thứ 5 trong tổng số 18 câu lạc bộ tham gia.

Trong đó, 6 huy chương vàng thuộc về các VĐV: Trần Trung Hiếu hạng cân 50 kg nam, Nguyễn Thị Khánh Ly hạng cân 50 kg nữ, Phạm Thị Kiều Giang hạng cân 53 kg nữ, Nguyễn Thị Hà Phương hạng cân 68 kg nữ cùng ở lứa tuổi trên 18; Nguyễn Lê Thúy Mai ở hạng cân 44 kg nữ lứa tuổi 15-17 và Lữ Thị Gia Hân ở hạng cân 40 kg nữ lứa tuổi 12-14.