Phạm Thị Hồng Lệ giành HCV môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

(GLO)- Theo tin từ đoàn thể thao Gia Lai tại Giải vô địch quốc gia marathon - Báo Tiền Phong năm 2026, vận động viên (VĐV) điền kinh Phạm Thị Hồng Lệ đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng (HCV) Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đầu tiên cho Gia Lai.

Cạnh tranh ở nội dung thi đấu đầy khốc liệt, Phạm Thị Hồng Lệ đã bứt phá, vượt qua Hoàng Thị Ngọc Hoa (Đồng Nai) và xuất sắc cán đích với thời gian 2 giờ 42 phút 6 giây, giành HCV nội dung full marathon. Đương kim vô địch Hoàng Thị Ngọc Hoa về nhì với thời gian 2 giờ 44 phút 13 giây.

Phạm Thị Hồng Lệ mang về HCV đầu tiên cho Gia Lai tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: BTC

Ngoài ra, các VĐV Lê Hoàng Tân, Lê Đình Tường, Nguyễn Thành Đạt, Lê Văn Thao, Nguyễn Thành Công giành HCV nội dung đồng đội 10 km nam tuyển; VĐV Đào Quý Khoa giành huy chương đồng cá nhân 5 km nam phong trào.

Các VĐV giành HCV nội dung đồng đội 10 km nam tuyển. Ảnh: ĐVCC

Ở nội dung toàn đoàn, đoàn điền kinh Gia Lai đã giành hạng nhì chung cuộc, xếp sau đoàn Quân đội.

Giải vô địch quốc gia marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 nằm trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia, do UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Báo Tiền Phong và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức từ ngày 27 đến 29-3.

Giải đấu quy tụ hơn 12.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào tham gia. Các VĐV tranh tài ở 4 cự ly: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, song song giữa hệ tuyển và hệ phong trào.

Trong đó, thành tích 2 nội dung marathon nam và nữ thuộc hệ tuyển được công nhận vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra vào cuối năm nay.