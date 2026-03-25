Điền kinh Gia Lai quyết tâm chinh phục Giải vô địch quốc gia marathon 2026

(GLO)- Cuối tháng 3-2026, Giải vô địch quốc gia marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa. Cuộc cạnh tranh được dự báo rất khốc liệt đối với các vận động viên (VĐV) điền kinh Gia Lai, khi nhiều tuyển thủ hàng đầu của Việt Nam cùng góp mặt.

Tại giải đấu này, đoàn điền kinh Gia Lai tham gia với 6 huấn luyện viên (HLV) và 28 VĐV. Trong đó, có 3 HLV, 17 VĐV thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh; 3 HLV, 11 VĐV thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Các VĐV tham gia ở các nội dung: marathon nam, nữ 42 km; nam tuyển 10 km; nữ tuyển 5 km; nam trẻ 10 km; nữ trẻ 5 km; nam phong trào 5 km; nữ phong trào 5 km.

Thách thức không nhỏ

Giải vô địch quốc gia marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 (Tiền Phong Marathon) diễn ra từ ngày 27 đến 29-3. Theo thông tin được công bố, giải đấu quy tụ hơn 12.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào.

Các VĐV tranh tài ở 4 cự ly: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, song song giữa hệ tuyển và hệ phong trào.

Đáng chú ý, thành tích nội dung marathon nam và nữ (42 km) thuộc hệ tuyển sẽ được công nhận vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

4 gương mặt được xác định là lực lượng tranh chấp huy chương ở nội dung marathon hệ tuyển của đoàn Gia Lai gồm: Phạm Thị Hồng Lệ (marathon nữ), Nguyễn Thị Duyên (marathon nữ), Hà Quang Thắng (marathon nam) và Trịnh Minh Tâm (marathon nam).

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ cùng các đồng đội có mặt tại tỉnh Khánh Hòa từ đầu tháng 3 để tập huấn, chuẩn bị cho giải đấu. Ảnh: NVCC

Đối với Phạm Thị Hồng Lệ, đây là giải đấu đánh dấu sự trở lại ở nội dung marathon tại Tiền Phong Marathon, sau 5 năm thi đấu ở cự ly bán marathon. Trước đó, năm 2021, cô gái sinh năm 1998 từng giành huy chương vàng ở nội dung marathon với thành tích 2 giờ 52 phút 13 giây.

Quãng thời gian vắng mặt của Hồng Lệ ở nội dung này đến từ nhiều nguyên nhân khách quan, trong đó có chấn thương kéo dài cùng yếu tố tuổi tác phần nào ảnh hưởng đến cường độ tập luyện và thi đấu.

Dù là VĐV giàu kinh nghiệm, từng vô địch nội dung marathon ở nhiều giải phong trào, nhưng với tính chất cạnh tranh khốc liệt của giải đấu năm nay, cuộc đua của Hồng Lệ được dự đoán rất khó khăn. Trở lại lần này, Hồng Lệ cho biết sẽ nỗ lực thi đấu với quyết tâm cao nhất vì màu cờ sắc áo của tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, các VĐV trẻ Hà Quang Thắng và Trịnh Minh Tâm cũng được “đôn” lên cự ly 42 km, hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

VĐV Trịnh Minh Tâm tích cực tham gia các giải chạy phong trào nhằm tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn. Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, Trịnh Minh Tâm đã cán đích ở vị trí thứ 5 tại VnExpress Marathon All-Star với thành tích 2 giờ 26 phút 27 giây. Kết quả này đưa chân chạy quê xã Sơ Pai xếp sau 3 VĐV hàng đầu Việt Nam là Hoàng Nguyên Thanh, Huỳnh Anh Khôi và Nguyễn Văn Lai.

Đang miệt mài bắt nhịp với cung đường ở Khánh Hòa, Minh Tâm chia sẻ: “4 năm trước, tôi thi đấu môn đi bộ tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Đây là lần đầu tiên tôi tranh tài tại cự ly marathon. Mặc dù đối thủ rất mạnh nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện thành tích, đoạt thành tích cao cho đoàn Gia Lai”.

Việc kỷ lục gia marathon nữ quốc gia Nguyễn Thị Oanh không tham gia nội dung 42 km tạo ra khoảng trống đáng kể trên đường chạy, đồng thời mở ra cơ hội cho các VĐV khác bứt phá. Tuy vậy, các VĐV nữ Gia Lai vẫn phải đối mặt với nhiều đối thủ đáng gờm từ các đơn vị mạnh trên cả nước như: Lê Thị Tuyết, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Vũ Khánh Linh (TP Hồ Chí Minh), Hàn Bích Như (Quân đội), Lê Thị Yến Khoa (Cần Thơ)...

Ở nội dung nam, thử thách cũng không kém phần khốc liệt khi các VĐV Gia Lai phải cạnh tranh với loạt đối thủ mạnh như: Kỷ lục gia nội dung marathon Hoàng Nguyên Thanh (Đồng Nai), Nguyễn Văn Lai (Quân đội), Mai Quý Phong (Quảng Bình)…

Trao cơ hội cho các VĐV trẻ

Đến với giải đấu quan trọng này, một số VĐV Gia Lai đã có mặt tại Khánh Hòa từ đầu tháng 3 để tập huấn, thích nghi với điều kiện thời tiết, làm quen cung đường và hoàn thiện thể lực. Trong quá trình tập luyện, các VĐV cũng hỗ trợ lẫn nhau, nhằm đảm bảo yêu cầu về mặt chuyên môn.

Bên cạnh nhóm chủ lực, điền kinh Gia Lai còn đặt kỳ vọng vào các nhóm VĐV trẻ như: Đào Quý Khoa, Bùi Hữu Đăng (5 km phong trào); Nguyễn Thị Kim Luyến, Võ Thị Phượng, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Thu Thảo, R-Noa (5 km nữ tuyển); các VĐV nam tuyển ở cự ly 10 km gồm Lê Đình Tường, Lê Hoàng Tân, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Thành Công, Lê Văn Thao…

Các VĐV điền kinh Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tích cực tập luyện, chuẩn bị cho Tiền Phong Marathon năm 2026. Ảnh: H.V

Ngoài ra, một số gương mặt mới của tuyến năng khiếu cũng được trao cơ hội thi đấu ở nội dung phong trào. HLV môn điền kinh Huỳnh Minh Hiếu phân tích: “Trong quá trình kiểm tra, Ban huấn luyện nhận thấy các em có thể hiện tốt nên quyết định đưa đến tham gia giải nhằm tạo điều kiện cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và rèn bản lĩnh. Những sân chơi lớn như vậy rất cần thiết để các VĐV trẻ trưởng thành hơn về chuyên môn”.

Có thể thấy, mặt bằng lực lượng điền kinh Việt Nam hiện nay khá đồng đều, nhiều đơn vị như: Quân đội, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng… sở hữu dàn VĐV có chiều sâu và tính kế thừa rõ rệt, tạo nên sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở các cự ly.

Trong khi đó, điền kinh Gia Lai vẫn gặp không ít khó khăn khi phía sau các VĐV chủ lực còn khoảng trống khó lấp đầy. Trong bối cảnh đó, việc trao cơ hội cho các VĐV trẻ thể hiện được xem là hướng đi phù hợp, vừa giúp các em cọ xát trong môi trường thi đấu đỉnh cao, vừa từng bước nâng cao thành tích, tạo động lực cố gắng cho lực lượng kế cận trong những thời gian tới.

Ông Ngô Gia Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku - cho biết: “Các đoàn thể thao tham gia giải đấu năm nay đều dồn lực với những VĐV xuất sắc nhất nên mức độ cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Qua theo dõi, các VĐV của chúng ta đang có chỉ số chuyên môn tốt. Hy vọng các em sẽ tiếp tục cải thiện trong những ngày tới để đạt thành tích cao nhất ở ngày thi đấu chính thức”.