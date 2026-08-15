Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Hơn 170 vận động viên tham gia Giải Karate thanh thiếu niên xã Chư Păh mở rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 15-8, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai), Ban Chấp hành Đoàn xã Chư Păh phối hợp với Câu lạc bộ Karate Trung Nguyên tổ chức khai mạc Giải Karate thanh thiếu niên xã Chư Păh mở rộng năm 2026.

Giải diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-8, quy tụ 173 vận động viên thuộc nhiều nhóm tuổi.

17980.jpg
Khai mạc Giải Karate thanh thiếu niên mở rộng xã Chư Păh. Ảnh: Hoàng Hoài

Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung, gồm: Kata cá nhân, Kata đồng đội, Kumite cá nhân và Kumite đồng đội.

Riêng nội dung Kumite cá nhân có 49 hạng cân dành cho nam và nữ. Các hạng cân được phân chia theo từng nhóm tuổi, gồm: 6-8 tuổi, 9-11 tuổi, 12-13 tuổi, 14-15 tuổi và trên 15 tuổi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đặng Đình Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Păh, Bí thư Đoàn xã, Trưởng ban tổ chức - cho biết, giải đấu không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè mà còn góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện Karate trong thanh thiếu niên trên địa bàn.

cac-van-dong-vien-nhi-thi-dau-soi-noi-tai-giai-karate-thanh-thieu-nien-mo-rong-xa-chu-pah.jpg
Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu kumite cá nhân đã diễn ra sôi nổi. Ảnh: Hoàng Hoài

Giải đấu là dịp để các vận động viên trẻ giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Qua đó, Ban Tổ chức có thêm cơ sở để phát hiện những nhân tố có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng, góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho phong trào Karate của địa phương.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức hướng đến xây dựng môi trường rèn luyện thể thao lành mạnh, giúp thanh thiếu niên nâng cao thể chất, ý chí, tinh thần đoàn kết và ý thức thi đấu trung thực, cao thượng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trần Võ Tuấn Kiệt (bìa trái) và Trần Võ Trí Tín giới thiệu thành tích thi đấu môn Karate của mình. Ảnh: R'Ô HOK

Anh em ruột chinh phục đấu trường Karate

(GLO)- Nhiều người dân ở làng Bah Leng (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) biết đến anh em ruột Trần Võ Tuấn Kiệt (SN 2008) và Trần Võ Trí Tín (SN 2010) là những võ sinh Karate tiêu biểu, mang về niềm tự hào cho địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Thể dục - Khỏe!

Thể dục - Khỏe!

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, dần trở thành nếp sống hằng ngày.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

Hấp dẫn, xuất hiện nhiều tay đấm trẻ triển vọng tại Đại hội TDTT môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Boxing Gia Lai: Sôi động những cuộc tranh tài

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Những trận đấu quyết liệt, những màn so găng giàu kỹ thuật cùng sự góp mặt của các võ đường tên tuổi đã tạo nên sức hút cho Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Các vận động viên hào hứng check-in trên đỉnh Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

400 vận động viên hào hứng chinh phục đỉnh núi Chư Mố

Thể thao

(GLO)- Sáng 27-6, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình chinh phục núi Chư Mố. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-6 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” nhân kỷ niệm 1 năm thành lập xã.

Sôi nổi trượt patin

Sôi nổi trượt patin

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Thời gian qua, việc tập luyện, thi đấu patin ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai phát triển khá sôi nổi. Trong đó, Câu lạc bộ patin Quy Nhơn được xem là điểm sáng khi vừa tạo sân chơi lành mạnh vừa góp phần ươm mầm những tài năng bộ môn này.

Dạy võ và trao truyền yêu thươngDạy võ và trao truyền yêu thươngDạy võ và trao truyền yêu thương

Dạy võ và trao truyền yêu thương

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Từ niềm đam mê với môn Vovinam, huấn luyện viên Lê Xuân Trung (sinh năm 1995, khu phố Diêu Trì, xã Tuy Phước) không chỉ giúp thanh thiếu nhi rèn luyện thể chất, ý chí và kỹ năng sống mà còn hỗ trợ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học võ miễn phí.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Thời gian qua, với sự nỗ lực của các thành viên Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai, bộ môn thể thao trí tuệ tạo được những dấu ấn nhất định. Với nền tảng phong trào sôi động, sự chung tay của nhiều cá nhân, tập thể tâm huyết, môn cờ tỉnh nhà được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mạnh mẽ.

null