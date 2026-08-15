Hơn 170 vận động viên tham gia Giải Karate thanh thiếu niên xã Chư Păh mở rộng

(GLO)- Sáng 15-8, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai), Ban Chấp hành Đoàn xã Chư Păh phối hợp với Câu lạc bộ Karate Trung Nguyên tổ chức khai mạc Giải Karate thanh thiếu niên xã Chư Păh mở rộng năm 2026.

Giải diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-8, quy tụ 173 vận động viên thuộc nhiều nhóm tuổi.

Khai mạc Giải Karate thanh thiếu niên mở rộng xã Chư Păh. Ảnh: Hoàng Hoài

Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung, gồm: Kata cá nhân, Kata đồng đội, Kumite cá nhân và Kumite đồng đội.

Riêng nội dung Kumite cá nhân có 49 hạng cân dành cho nam và nữ. Các hạng cân được phân chia theo từng nhóm tuổi, gồm: 6-8 tuổi, 9-11 tuổi, 12-13 tuổi, 14-15 tuổi và trên 15 tuổi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đặng Đình Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Păh, Bí thư Đoàn xã, Trưởng ban tổ chức - cho biết, giải đấu không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè mà còn góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện Karate trong thanh thiếu niên trên địa bàn.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu kumite cá nhân đã diễn ra sôi nổi. Ảnh: Hoàng Hoài

Giải đấu là dịp để các vận động viên trẻ giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Qua đó, Ban Tổ chức có thêm cơ sở để phát hiện những nhân tố có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng, góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho phong trào Karate của địa phương.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức hướng đến xây dựng môi trường rèn luyện thể thao lành mạnh, giúp thanh thiếu niên nâng cao thể chất, ý chí, tinh thần đoàn kết và ý thức thi đấu trung thực, cao thượng.