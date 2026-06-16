Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Hàng trăm vận động viên tham gia Giải bơi “Đường đua xanh” tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 16-6, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc Giải bơi “Đường đua xanh” năm 2026.

Giải bơi thu hút hơn 400 huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) đến từ 60 đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở 25 nội dung thuộc 6 nhóm tuổi.

hon-400-hlv-vdv-tham-gia-duong-dua-xanh-tinh-gia-lai-nam-2026.jpg
Các đoàn VĐV tham gia giải đấu. Ảnh: H.V

Cụ thể, các VĐV ở nhóm 6-8 tuổi thi đấu nội dung cá nhân nam, nữ cự ly 50 m tự do và 50 m bơi ếch; nhóm 9-11 tuổi thi đấu nội dung cá nhân nam, nữ cự ly 50 m tự do và 50 m ếch.

Các nhóm 12-13 tuổi, 14-15 tuổi và 16-17 tuổi tranh tài nội dung cá nhân nam nữ, cự ly 50 m bơi tự do, 50 m bơi ếch.

Đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên, ngoài các nội dung cá nhân nam, nữ cự ly 50 m bơi tự do và 50 m bơi ếch còn có nội dung bơi cứu đuối dành cho nam với phần thi 25 m bơi tự do và 25 m dìu người bị nạn.

hon-400-hlv-vdv-tham-gia-duong-dua-xanh-tinh-gia-lai-nam-2026-3.jpg
Các VĐV tranh tài ở nội dung 50 m cứu đuối (25 m bơi tự do và 25 m dìu người bị nạn). Ảnh: H.V

Các VĐV thi đấu các cự ly cá nhân và bơi dìu người bị nạn theo các nhóm tuổi quy định, tính thời gian trực tiếp để xếp thứ hạng vận động viên đạt thành tích.

Dự kiến, giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 18-6.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Thời gian qua, với sự nỗ lực của các thành viên Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai, bộ môn thể thao trí tuệ tạo được những dấu ấn nhất định. Với nền tảng phong trào sôi động, sự chung tay của nhiều cá nhân, tập thể tâm huyết, môn cờ tỉnh nhà được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mạnh mẽ.

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Thể thao

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

null