Hàng trăm vận động viên tham gia Giải bơi “Đường đua xanh” tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 16-6, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc Giải bơi “Đường đua xanh” năm 2026.

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Giải bơi thu hút hơn 400 huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) đến từ 60 đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở 25 nội dung thuộc 6 nhóm tuổi.

Các đoàn VĐV tham gia giải đấu. Ảnh: H.V

Cụ thể, các VĐV ở nhóm 6-8 tuổi thi đấu nội dung cá nhân nam, nữ cự ly 50 m tự do và 50 m bơi ếch; nhóm 9-11 tuổi thi đấu nội dung cá nhân nam, nữ cự ly 50 m tự do và 50 m ếch.

Các nhóm 12-13 tuổi, 14-15 tuổi và 16-17 tuổi tranh tài nội dung cá nhân nam nữ, cự ly 50 m bơi tự do, 50 m bơi ếch.

Đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên, ngoài các nội dung cá nhân nam, nữ cự ly 50 m bơi tự do và 50 m bơi ếch còn có nội dung bơi cứu đuối dành cho nam với phần thi 25 m bơi tự do và 25 m dìu người bị nạn.

Các VĐV tranh tài ở nội dung 50 m cứu đuối (25 m bơi tự do và 25 m dìu người bị nạn). Ảnh: H.V

Các VĐV thi đấu các cự ly cá nhân và bơi dìu người bị nạn theo các nhóm tuổi quy định, tính thời gian trực tiếp để xếp thứ hạng vận động viên đạt thành tích.

Dự kiến, giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 18-6.