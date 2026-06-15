Sôi nổi trượt patin

(GLO)- Thời gian qua, việc tập luyện, thi đấu patin ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai phát triển khá sôi nổi. Trong đó, Câu lạc bộ patin Quy Nhơn được xem là điểm sáng khi vừa tạo sân chơi lành mạnh vừa góp phần ươm mầm những tài năng bộ môn này.

Thỏa sức rèn luyện trên sân trượt

19 giờ mỗi ngày, sân trượt patin HM (86 Lê Duẩn, phường Quy Nhơn) lại trở nên sôi động với tiếng cười nói rộn ràng của nhiều thanh thiếu nhi đến tập luyện. Trên sân, những em mới bắt đầu làm quen với môn thể thao này được các HLV tận tình hướng dẫn cách giữ thăng bằng, đứng vững và di chuyển trên đôi giày trượt.

Thiếu nhi hào hứng tập luyện tại sân trượt patin HM (86 Lê Duẩn, phường Quy Nhơn). Ảnh: M.N

Không ít em còn lóng ngóng, liên tục té ngã trong buổi tập đầu tiên. Thế nhưng, các em lại nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục luyện tập với sự hào hứng và quyết tâm. Ở một góc khác của sân, những học viên có nhiều kinh nghiệm tự tin thực hiện các kỹ thuật khó như vượt qua chướng ngại vật hay tăng tốc trên đường trượt một cách thuần thục.

Sân trượt patin HM được anh Trần Mạnh Hùng (SN 1995, Chủ nhiệm CLB patin Quy Nhơn) đưa vào hoạt động từ đầu năm 2026. Với hơn 15 năm gắn bó cùng bộ môn này, anh Hùng là một trong những người khởi xướng phong trào tập luyện patin tại địa phương.

Anh Hùng chia sẻ: “CLB patin Quy Nhơn được thành lập từ năm 2020 nhưng điều kiện tập luyện còn hạn chế. Việc xây dựng sân trượt nhằm tạo không gian tập luyện bài bản hơn cho các em, đồng thời góp phần phát triển phong trào thể thao cộng đồng. Chúng tôi mong muốn đây sẽ là nơi các em được rèn luyện sức khỏe, tăng sự dẻo dai, khả năng phản xạ và có thêm môi trường gắn kết những bạn trẻ có cùng đam mê”.

Theo anh Hùng, để trượt patin an toàn, người chơi phải làm quen với kỹ năng giữ thăng bằng, kiểm soát tốc độ và phối hợp linh hoạt các bộ phận cơ thể. Ngoài giày trượt đạt chuẩn, người tập cũng được trang bị mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo vệ tay, khuỷu tay và đầu gối. Hiện sân HM mở cửa từ 8 giờ 30 phút - 11 giờ và từ 14 - 20 giờ hằng ngày. Lứa tuổi tham gia tập luyện đông nhất là từ 5 - 15 tuổi.

Ngoài lớp tại sân HM, CLB còn mở lớp tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều thanh thiếu nhi tiếp cận bộ môn này. CLB cũng cung cấp dịch vụ cho thuê giày trượt, thiết bị bảo hộ và hỗ trợ huấn luyện cho người mới bắt đầu.

Nhận thấy những lợi ích của bộ môn trượt patin, nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn cho con em tham gia tập luyện. Chị Thái Nguyễn Hoàng Vy, phụ huynh em Đỗ Trung Kiên (phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Từ khi học trượt patin, con tôi mạnh dạn hơn, hạn chế thời gian sử dụng điện thoại, xem ti vi. Cháu cũng có thêm nhiều người bạn cùng sở thích”.

Lan tỏa phong trào, hướng tới thành tích cao

Không dừng lại ở Quy Nhơn, từ đội ngũ HLV được đào tạo bài bản, anh Trần Mạnh Hùng tiếp tục mở rộng hoạt động đến các địa phương và thành lập CLB patin An Nhơn, CLB patin Tây Sơn, CLB Patin Đại Phú Gia (phường Quy Nhơn Đông) và CLB patin Vân Canh. Mỗi CLB thu hút khoảng 20 thành viên thường xuyên tham gia tập luyện.

Huấn luyện viên của Câu lạc bộ patin Quy Nhơn hướng dẫn thiếu nhi kỹ năng giữ thăng bằng trên giày trượt. Ảnh: M.N

Em Đỗ Thủy Tiên (thôn 1, xã Vân Canh), thành viên CLB patin Vân Canh, chia sẻ: “Em rất thích môn thể thao này vì được vận động, thể hiện sự khéo léo, nhanh nhẹn trên giày trượt. Em sẽ tiếp tục tập luyện để nâng cao kỹ năng”.

Không chỉ chú trọng công tác đào tạo, CLB Patin Quy Nhơn còn thường xuyên tổ chức các giải đấu nhằm tạo sân chơi giao lưu, cọ xát và nâng cao kỹ năng cho các bạn trẻ. Cuối tháng 5 vừa qua, Giải Patin Roller Sports chào hè 2026 do CLB tổ chức đã thu hút 110 VĐV ở nhiều nhóm tuổi tham gia tranh tài tại các nội dung Speed 100 m và vượt chướng ngại vật.

Trước đó, tháng 2-2026, CLB cũng tổ chức Giải Patin Roller Sports - các CLB mở rộng năm 2026 và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều VĐV trong tỉnh. Từ những giải đấu này, một số học viên có năng khiếu, thành tích tốt sẽ được CLB lựa chọn tham gia các giải đấu trong và ngoài tỉnh.

Ngày 14-6, CLB patin Quy Nhơn sẽ đưa 4 VĐV tham gia Giải vô địch các nhóm tuổi Roller Sports Quốc gia năm 2026 tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp. Là một trong những học viên được lựa chọn dự giải đấu, em Trần Trí Nhân (12 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Đây là lần đầu tiên em thi đấu trượt patin ở ngoài tỉnh. Em sẽ cố gắng hết mình để mang thành tích về cho CLB”.

Chia sẻ về định hướng phát triển phong trào trong thời gian tới, anh Trần Mạnh Hùng cho hay: “CLB sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, mở rộng các điểm tập luyện trên địa bàn tỉnh và tạo thêm nhiều sân chơi, cơ hội thi đấu cho các bạn trẻ”.