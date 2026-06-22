Tín hiệu tích cực từ Giải vô địch trẻ kickboxing Gia Lai năm 2026

(GLO)- Diễn ra từ ngày 14 đến 19-6, Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II - năm 2026 không chỉ tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất ở từng hạng cân mà còn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực cho công tác đào tạo vận động viên (VĐV) trẻ trên địa bàn tỉnh.

Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II - năm 2026 quy tụ 161 VĐV đến từ 45 võ đường, câu lạc bộ trong tỉnh. Các võ sĩ tranh tài ở nội dung đối kháng lowkick thuộc hai nhóm tuổi 13-14 và 15-16.

Các vận động viên (VĐV) thi đấu đối kháng theo thể thức đấu loại trực tiếp, nội dung lowkick gồm 25 hạng cân cho 2 lứa tuổi. Lứa tuổi 13 - 14 tổ chức 10 hạng cân (5 hạng cân nam từ 45 - 57 kg; 5 hạng cân nữ từ 42 - 54 kg); lứa tuổi 15 - 16 gồm 15 hạng cân (8 hạng cân nam 45 - 67 kg; 7 hạng cân nữ 42 - 60 kg).

Dù số lượng võ sĩ tham dự giảm so mùa giải trước nhưng chất lượng chuyên môn vẫn được duy trì ở mức cao. Nhiều VĐV trẻ cho thấy sự tiến bộ rõ nét trong tư duy thi đấu, khả năng xử lý tình huống và vận dụng chiến thuật. Không ít trận đấu, các võ sĩ chủ động kiểm soát cự ly, lựa chọn thời điểm ra đòn hợp lý, tận dụng hiệu quả các pha phản công để ghi điểm.

Khả năng di chuyển linh hoạt và phản xạ nhanh giúp võ sĩ giáp xanh tránh được đòn tấn công nguy hiểm từ đối thủ. Ảnh: H.V

Theo dõi xuyên suốt các trận đấu, võ sư Hồng Kha (xã Tuy Phước Tây) nhìn nhận: “Năm nay, khoảng cách trình độ giữa các VĐV không lớn, nhiều trận đấu diễn ra cân bằng và có tính cạnh tranh cao. Thậm chí phải đến các trận chung kết mới có thể xác định được thứ hạng của những đơn vị dẫn đầu. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với phong trào kickboxing trẻ”.

Sự đồng đều về chất lượng chuyên môn cũng được phản ánh qua cuộc đua thành tích giữa các đơn vị. Những địa phương và võ đường có truyền thống mạnh về nội dung đối kháng tiếp tục khẳng định thế mạnh, khoảng cách với các đơn vị phía sau đã được thu hẹp đáng kể.

Võ đường Đỗ Thanh Tấn (phường Bình Định) tiếp tục cho thấy chiều sâu lực lượng khi tham gia với 8 VĐV, trong đó có 6 VĐV góp mặt ở các trận chung kết; giành ngôi nhất toàn đoàn với 4 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ).

Trong khi đó, Võ đường Năm Phương với 2 HCV, 3 HCB (phường An Nhơn Nam) vẫn duy trì được sức cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu nhờ lực lượng VĐV trẻ có tiềm năng.

Màn ra đòn chân uy lực của võ sĩ Phan Hoàng Kỳ Phong (giáp xanh, xã Mang Yang) với võ sĩ Nguyễn Ngọc Anh Khôi (giáp đỏ, phường Quy Nhơn). Ảnh: H.V

Theo huấn luyện viên Trần Lê Thanh Tấn (võ đường Đỗ Thanh Tấn), chất lượng chuyên môn của Giải Vô địch trẻ kickboxing tỉnh ngày càng được nâng cao qua từng năm. Khoảng cách trình độ giữa các đơn vị không còn quá lớn, các võ sĩ tranh chấp từng lợi thế nhỏ để ghi điểm.

“Sau giải đấu, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, duy trì việc tập luyện để xây dựng lực lượng nòng cốt cho các giải đấu tiếp theo. Đồng thời, võ đường sẽ duy trì công tác tập huấn, tăng cường cọ xát nhằm giúp các em hoàn thiện kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm thi đấu và phát huy tốt hơn khả năng của mình” - ông Tấn cho biết.

Trọng tài thực hiện đếm số sau khi một võ sĩ trúng đòn mạnh trong trận chung kết, cho thấy sự quyết liệt của các cuộc tranh tài. Ảnh: H.V

Ngoài ra, điều đáng mừng hơn cả nằm ở sự vươn lên của những đơn vị trẻ. CLB Võ thuật Hoài Ân (xã Hoài Ân) gây ấn tượng khi giành vị trí nhì toàn đoàn với 3 HCV và 4 HCĐ; CLB Nguyễn Kim Tâm (xã Phù Cát) đứng thứ 4 (2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ).

Đánh giá về chất lượng giải đấu, ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết: “Dù các VĐV còn ở độ tuổi thiếu niên, nhiều em đã thể hiện kỹ thuật tốt, thể lực đảm bảo và bản lĩnh đáng khen trên sàn đấu. Điều đó cho thấy phong trào tập luyện kickboxing tại các địa phương đang được duy trì thường xuyên và có sự đầu tư bài bản. Đây là tín hiệu tích cực đối với công tác đào tạo lực lượng kế cận của tỉnh”.

Cuộc đua ngôi đầu toàn đoàn diễn ra gay cấn đến những nội dung cuối cùng, phản ánh sự tiến bộ đồng đều của các đơn vị tham dự. Ảnh: H.V

“Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu dành cho huấn luyện viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật phương pháp huấn luyện hiện đại, đồng thời tạo sự cân bằng về lực lượng giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phong trào và thành tích thi đấu của kickboxing Gia Lai” - ông Hiếu nhấn mạnh.