Gia Lai giành 3 huy chương tại Giải vô địch điền kinh quốc gia U18 năm 2026

(GLO)- Tại Giải vô địch điền kinh quốc gia U18 năm 2026, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ).

Tại giải đấu này, đoàn điền kinh tỉnh Gia Lai góp mặt với 13 VĐV nam và 9 VĐV nữ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Trong đó, VĐV Nguyễn Văn Viết Hùng xuất sắc giành HCV nội dung đi bộ 5.000 m; VĐV Trần Minh Tú giành HCB nội dung chạy 5.000 m; VĐV Trần Võ Bích Trâm giành HCĐ nội dung chạy 1.500 m.

VĐV Nguyễn Văn Viết Hùng (áo xanh) giành HCV nội dung đi bộ 5.000 m. Ảnh: ĐVCC

VĐV Trần Minh Tú đoạt HCB nội dung chạy 5.000 m. Ảnh: ĐVCC

VĐV Trần Võ Bích Trâm giành HCĐ nội dung chạy 1.500 m. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch điền kinh quốc gia U18 năm 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 13-6, thu hút 716 VĐV thuộc 36 tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham gia. Giải đấu gồm các nội dung cá nhân và toàn đoàn theo 4 nhóm tuổi: U12 (14 nội dung), U14 (12 nội dung), U16 (24 nội dung), U18 (32 nội dung) và 18 nội dung tiếp sức.

Kết thúc giải đấu, đoàn Tây Ninh xếp thứ nhất toàn đoàn với 15 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ; đoàn Quân đội xếp thứ nhì với 10 HCV, 8 HCB và 8 HCĐ; đứng thứ ba với 9 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ là đoàn Quảng Trị.