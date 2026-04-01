HLV Đội tuyển điền kinh Gia Lai Huỳnh Minh Hiếu: “Hồng Lệ đang ở độ chín của sự nghiệp”

(GLO)- Vừa cùng học trò giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Gia Lai tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, HLV đội tuyển điền kinh Gia Lai Huỳnh Minh Hiếu đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

* Chúc mừng ông cùng học trò đã “mở hàng” thành công cho thể thao Gia Lai trong năm 2026! Cảm xúc của ông lúc này thế nào?

Tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng như những lần đầu cùng Phạm Thị Hồng Lệ giành được thành tích cao ở các giải đấu quan trọng. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý lãnh đạo ngành Thể thao, các bộ phận chuyên môn và những người yêu thích chạy bộ đã luôn động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện để chúng tôi tập luyện và thi đấu đạt được kết quả như hôm nay.

VĐV điền kinh Phạm Thị Hồng Lệ đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 về cho Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

* Có phải ông đang đề cập đến việc Hồng Lệ được tạo điều kiện tập huấn dài hạn trước khi bước vào giải đấu này?

Có thể nói, việc tập huấn và làm quen với điều kiện đường chạy, thời tiết tại nơi thi đấu rất quan trọng đối với hầu hết vận động viên (VĐV), đặc biệt ở nội dung marathon. Qua đó, chúng tôi xây dựng chiến thuật và tính toán phương án phù hợp cho VĐV, giúp các em cảm nhận rõ đường đua, phân phối sức hợp lý. Những lần thi đấu chưa thành công ở một số giải trước đây cũng giúp chúng tôi rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn cho giải lần này cũng như các giải đấu sắp tới.

* Với một VĐV dày dạn kinh nghiệm như Hồng Lệ, yếu tố nào vẫn khiến ông lo lắng?

Thực sự, tôi rất tin tưởng vào học trò của mình, nhưng kể cả khi chúng ta có sự chuẩn bị kỹ càng thì các đối thủ cũng không hề ngồi yên. Tất cả đều hướng đến thành tích cao nhất, đặc biệt tại giải đấu mà kết quả được công nhận cho Đại hội Thể thao toàn quốc. Ngoài Hoàng Thị Ngọc Hoa (Đồng Nai) và Lê Thị Tuyết (Đắk Lắk) là các đối thủ cạnh tranh quen thuộc, vẫn còn nhiều VĐV tiềm năng khác sẵn sàng bứt phá để giành vị trí cao nhất. Dù Hồng Lệ khá tự tin, nhưng tôi luôn nhắc em phải tuân thủ tuyệt đối chiến thuật đã đề ra, bởi chỉ một khoảnh khắc hưng phấn quá mức cũng có thể dẫn đến thất bại.

* Phải chăng đó là lý do Hồng Lệ để Hoàng Thị Ngọc Hoa dẫn trước suốt 38 km đầu và chỉ bung sức bứt phá ở những ki-lô-mét cuối cùng?

Đúng vậy! Bên cạnh việc chuẩn bị kỹ về kỹ thuật, chúng tôi còn nghiên cứu kỹ từng đối thủ để xây dựng chiến thuật phù hợp. Điều khiến tôi vui mừng nhất là Hồng Lệ đã giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối, thực hiện đúng từng bước như kế hoạch đã đề ra.

Hồng Lệ tập trung tuyệt đối, thực hiện đúng chiến thuật mà HLV đề ra, giúp cô về đích ấn tượng tại Giải vô địch quốc gia marathon - Báo Tiền Phong năm 2026. Ảnh: ĐVCC

* Với thành tích 2 giờ 42 phút 06 giây, phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc ở nội dung marathon nữ (so với 2 giờ 47 phút 13 giây của Lê Thị Tuyết năm 2022), điều này có nằm trong tính toán và mong đợi của ông?

Ở những giải đấu khắc nghiệt thế này rất khó để nói trước điều gì, nhất là khi thi đấu tại địa phương ven biển miền Trung. Cái nắng, cái gió ở đây là thử thách lớn đối với bất kỳ VĐV chuyên nghiệp nào. Vì vậy, tôi vẫn rất lo lắng cho Hồng Lệ. Trước khi bước vào đường chạy, Hồng Lệ rất tự tin và muốn phá kỷ lục quốc gia do Nguyễn Thị Oanh thiết lập tại giải Viettel Marathon 2024 chặng Hà Nội, ngày 1-12-2024, với thành tích 2 giờ 39 phút 49 giây. Tuy nhiên, tôi không muốn em mạo hiểm để tránh những thất bại đáng tiếc như ở một số giải đấu trước.

“ Việc phát hiện, đào tạo một VĐV như Hồng Lệ và đồng hành suốt hơn 13 năm thi đấu ở các đấu trường SEA Games, Đại hội Thể thao toàn quốc và giải vô địch quốc gia... chắc hẳn có nhiều thử thách lẫn niềm vui, thưa ông?”

HLV Huỳnh Minh Hiếu cùng VĐV Phạm Thị Hồng Lệ tại SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Quân

Đối với tôi đó là sự may mắn! Tôi may mắn khi có được những người thầy giỏi dìu dắt, hỗ trợ và may mắn khi phát hiện được Hồng Lệ từ một giải phong trào. Với Hồng Lệ hiện nay, em đã là một VĐV chuyên nghiệp và đang ở độ chín của sự nghiệp. Do đó, vai trò chính của tôi là người đồng hành, hỗ trợ, động viên và trao đổi về chuyên môn hơn là huấn luyện. Với một VĐV có ý thức nghề nghiệp như Hồng Lệ, em không cần tôi phải nhắc nhở mà tự tập luyện hằng ngày, kể cả trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Tôi từng suy nghĩ rất nhiều về câu nói của một HLV, đại ý là “hãy tập thật chậm để chạy thật nhanh”. Quả thực, với nội dung marathon, không thể nôn nóng cải thiện thành tích trong quãng thời gian ngắn. Thay vào đó, phải kiên trì tích lũy từng chút một như cách cây tre mọc lên ban đầu rất chậm rãi, nhưng khi gầy dựng được bộ rễ đã bám sâu và vững chắc thì sẽ phát triển tốt.

* Với một VĐV đã giành được nhiều danh hiệu như Hồng Lệ, điều khiến người ta lo lắng là sự tự mãn....

Đó là điều bất kỳ HLV nào cũng lo ngại! Tuy nhiên, tôi luôn thấy ở Lệ một khát khao chinh phục. Em luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho những giải đấu mà mình tham gia. Thậm chí, có những kiến thức mới mà tôi còn cập nhật từ Hồng Lệ. Tôi và Hồng Lệ cũng đang lên kế hoạch chuẩn bị cho kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra cuối năm nay. Việc em sẽ tham gia thêm nội dung nào, tôi chưa thể tiết lộ, nhưng hy vọng rằng Lệ sẽ lại một lần nữa đứng trên bục cao nhất, góp phần khẳng định vị thế của thể thao Gia Lai tại Đại hội.