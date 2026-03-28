Thể thao Gia Lai tiệm cận xu hướng để phát triển

(GLO)- Thể thao Gia Lai đang chuyển mình, ghi dấu ấn với những thành tựu trên các đấu trường quốc gia, khu vực và quốc tế. Với nền tảng phong trào phát triển, nếu được đầu tư bài bản, có trọng tâm và phát huy hiệu quả tiềm năng sẵn có, thể thao Gia Lai hoàn toàn có thể bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Đa dạng, phong phú hoạt động TDTT

Theo ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng phòng Quản lý TDTT (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phong trào thể dục thể thao (TDTT) ở cơ sở có sự chuyển biến tích cực, phát triển sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Năm 2025, tỷ lệ người tập luyện thường xuyên ước đạt 37% và số gia đình thể thao đạt 26% trên toàn tỉnh.

Trong năm 2025, tỉnh đã tổ chức 31 giải thể thao quần chúng, tập trung vào các môn truyền thống, thế mạnh của địa phương, như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, việt dã…. Bên cạnh đó, Sở phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động phong trào cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang, góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết, nâng cao sức khỏe và tinh thần sau giờ làm việc.

Các công trình TDTT của tỉnh như: Sân vận động Quy Nhơn, bể bơi Quy Nhơn, sân vận động Pleiku, nhà thi đấu thể thao tỉnh… được nâng cấp, từng bước hiện đại hóa nhằm phục vụ đào tạo vận động viên (VĐV); tổ chức các giải thể thao và đăng cai các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo đó, năm 2026, Gia Lai dự kiến đăng cai từ 3 - 5 giải quốc tế, 10 - 15 giải quốc gia và 16 - 20 giải cấp tỉnh. Trong đó, dự kiến sự kiện bóng đá trẻ quốc tế và giao lưu bóng đá quốc tế tổ chức hằng năm; Liên hoan quốc tế võ cổ truyền định kỳ 3 năm/lần, 16-20 giải thể thao cấp tỉnh và 2-3 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn.

Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết: Lãnh đạo tỉnh và ngành Thể thao Gia Lai luôn chủ động hợp tác với các đối tác để tổ chức, đăng cai các hoạt động thể thao. Với kinh nghiệm đăng cai các giải quốc gia, quốc tế trước đó, Gia Lai sẵn sàng đảm bảo các giải đấu diễn ra suôn sẻ và tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV thi đấu.

“Người dân địa phương cũng rất quan tâm, ủng hộ các hoạt động này. Bằng chứng là các giải đấu vừa qua đã thu hút đông đảo khán giả theo dõi và cổ vũ. Điều này góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện sôi nổi, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế” - ông Bùi Trung Hiếu thông tin thêm.

Củng cố lực lượng, tạo nền tảng cho thể thao thành tích cao

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của tỉnh trong năm qua đã đạt nhiều thành tựu. Công tác tuyển chọn và đào tạo VĐV năng khiếu tập trung vào các môn mũi nhọn, khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của tỉnh.

Hiện toàn tỉnh có 58 huấn luyện viên (HLV) và 492 VĐV thuộc 15 đội tuyển, tập trung tại 3 đơn vị: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Trong năm 2025, 4 HLV và 34 VĐV được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia, trong đó có 2 HLV và 19 VĐV cấp độ trẻ. Tính đến ngày 1-12-2025, các đội tuyển thành tích cao của tỉnh đã tham gia 121 giải khu vực, quốc gia và quốc tế, đạt tổng cộng 882 huy chương.

Nhiều HLV, VĐV tiêu biểu được vinh dự tham gia đội tuyển quốc gia, góp phần làm rạng danh quê hương, như: Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Cường (bóng đá); Trương Ngọc Tuấn, Hoàng Thị Lân (bơi lội); Đặng Hiếu Hiền (boxing); Lê Công Bút, Nguyễn Thị Oanh (Wushu); Hồ Thị Thanh Hồng (cờ); Nguyễn Tấn Đô (pencak silat); Lê Thị Nhi, Nguyễn Thị Hằng Nga (kickboxing); Phạm Thị Hồng Lệ (điền kinh)…

Đặc biệt, tại SEA Games 33 - 2025 tại Thái Lan, Gia Lai có 4 VĐV góp mặt trong đội tuyển Việt Nam và giành nhiều thành tích nổi bật: Nguyễn Thị Bích Thảo (HCV môn bóng ném nữ trong nhà); thủ môn Trần Trung Kiên (HCV môn bóng đá nam); Nguyễn Thị Loan (HCB môn taekwondo, hạng cân nữ 53 kg); Nguyễn Thị Mai (HCĐ môn taekwondo, hạng cân nữ 46 kg).

Với mục tiêu đạt 45 - 50 huy chương và xếp hạng 18/36 tỉnh, thành, ngành tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, ba trung tâm của tỉnh đang tích cực rà soát lực lượng, đẩy mạnh huấn luyện và tập huấn chuyên sâu nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất.

Ông Trần Bảo Sơn, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, cho biết: “Năm 2026, Trung tâm đặt mục tiêu giành 4 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc, tập trung vào các môn chủ lực kickboxing, taekwondo, karate, muay và điền kinh. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn tạo điều kiện, hướng các VĐV trẻ cọ xát tại các giải đấu quốc tế để học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đưa thể thao Gia Lai phát triển trong thời gian tới”.