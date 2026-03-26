Gia Lai kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao

(GLO)- Chiều 25-3, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2026).

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; nguyên lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) trong toàn ngành.

Tại buổi lễ, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, HLV, VĐV đã cùng nhau ôn lại chặng đường phát triển và thành tựu đạt được của ngành Thể dục thể thao (TDTT); đồng thời nhìn nhận, đánh giá chất lượng các hoạt động TDTT trong thời gian qua.

Trong không khí ấm áp, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và người hâm mộ đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ để sự nghiệp TDTT của tỉnh phát triển; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành trong thời gian tới.

VĐV Nguyễn Thị Loan (Gia Lai) giành huy chương bạc hạng cân 53 kg tại SEA Games 33. Ảnh: NVCC

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhìn nhận: Thời gian tới, đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo; quyết tâm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của “Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”.

Đồng thời, đặt mục tiêu phát triển sâu rộng phong trào TDTT quần chúng; mỗi năm đăng cai tổ chức 3-5 giải thể thao quốc tế, 10-15 giải thể thao quốc gia và 16-20 giải thể thao cấp tỉnh; tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các môn thể thao thế mạnh, phấn đấu đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 và lần thứ XI-2030.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã biểu dương, ghi nhận những thành tích và đóng góp của các cán bộ, HLV, VĐV thể thao Gia Lai trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh về định hướng phát triển thể thao Gia Lai trong giai đoạn mới. Ảnh: H.V

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Gia Lai sở hữu tiềm năng lớn để phát triển thể thao. Hiện nay, hồ sơ “Võ cổ truyền Bình Định” đã trình UNESCO để ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đây cũng là môn thể thao liên tục dẫn đầu toàn quốc.

Bên cạnh đó, các môn như điền kinh, kickboxing, taekwondo đã đoạt nhiều huy chương tại quốc gia, khu vực và quốc tế, góp phần làm rạng danh thể thao tỉnh nhà.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Thể thao tiếp tục triển khai hiệu quả “Đề án phát triển thể thao thành tích cao”; rà soát, hoàn thiện chính sách đối với HLV, VĐV nhằm tạo môi trường tập luyện tốt, yên tâm gắn bó và cống hiến lâu dài; phát triển thể thao đồng bộ từ cơ sở đến thành tích cao qua việc đẩy mạnh hoạt động TDTT quần chúng, chú trọng xây dựng thể thao học đường.

Cùng với đó, cần nhanh chóng tháo gỡ “điểm nghẽn” về cơ sở vật chất; tiếp cận cách làm kinh tế thể thao, hướng tới xây dựng thể thao theo hướng chuyên nghiệp, giàu bản sắc, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho HLV Đinh Quang Đông (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh). Ảnh: H.V

Dịp này, HLV Đinh Quang Đông (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh) đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện và thi đấu tại Giải vô địch Kun Khmer thế giới lần thứ 6-2025 tại Campuchia.