Thể dục - Khỏe!

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, dần trở thành nếp sống hằng ngày.

Lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất

Những năm qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các địa phương phổ biến, triển khai có hiệu quả việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030; Quy hoạch phát triển TDTT tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030…

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị và tổ chức, cá nhân cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng sân chơi, bãi tập, đáp ứng nhu cầu rèn luyện ngày càng đa dạng.

Nhờ đó, phong trào TDTT quần chúng phát triển, tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên trên địa bàn tỉnh hiện đạt 37%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 26%; 100% trường học thực hiện chương trình giáo dục thể chất cho học sinh.

Chị Đinh Thị Sốt luôn duy trì thói quen tập luyện chạy bộ để nâng cao sức khỏe, thư giãn sau những giờ làm việc. Ảnh: R.H

Mỗi buổi sáng sớm hay chiều muộn, tại các công viên, khu dân cư, sân thể thao..., dễ dàng bắt gặp hình ảnh đông đảo người dân rèn luyện sức khỏe.

Những hạt nhân tốt thường được động viên để có thể mau chóng tạo động lực lan tỏa trong cộng đồng.

Chị Đinh Thị Sốt (SN 1990, xã An Vinh), giáo viên Trường Mầm non An Lão (xã An Lão) là một điển hình như vậy.

Chị Đinh Thị Sốt duy trì thói quen tập luyện các môn aerobic, chạy bộ và bóng chuyền; đặc biệt chị dành nhiều thời gian để tập luyện, thi đấu môn đẩy gậy. Nhờ đó, tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, chị xuất sắc giành HCV nội dung đẩy gậy nữ hạng cân 57 kg.

“Tập luyện thể thao giúp tôi nâng cao sức khỏe, tinh thần luôn thoải mái và có thêm động lực để hoàn thành tốt công việc. Tôi tích cực tham gia các giải đấu, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện TDTT trong đơn vị, xóm làng.

Tôi cũng mong muốn truyền niềm yêu thích môn đẩy gậy đến thế hệ trẻ, sẵn sàng hỗ trợ để ngày càng có nhiều người gắn bó với môn thể thao này” - chị Sốt chia sẻ.

Phong trào TDTT cũng lan tỏa mạnh mẽ trong thanh thiếu nhi. Em Lê Thảo Nguyên (SN 2015, xã Đức Cơ) là 1 trong những gương mặt nhỏ tuổi duy trì thói quen chạy bộ để rèn luyện sức khỏe.

Các thành viên nhóm chạy bộ Run Kids Đức Cơ duy trì việc tập luyện thường xuyên để nâng cao sức khỏe. Ảnh: R.H

Nguyên cho hay: “Em bắt đầu tập chạy bộ từ cuối năm 2025 sau khi được các bạn trong nhóm chạy bộ Run Kids Đức Cơ rủ tham gia. Những ngày đầu, em chỉ chạy được quãng đường ngắn vì thể lực còn yếu. Sau thời gian kiên trì tập luyện, hiện em đã có thể chạy được 5 km.

Từ khi chạy bộ, sức khỏe của em tốt hơn, ăn ngủ ngon hơn. Em sẽ tiếp tục rèn luyện để đạt được ước mơ trở thành vận động viên điền kinh chuyên nghiệp”.

Quan tâm đầu tư, thúc đẩy phong trào

Thời gian qua, hệ thống thiết chế thể thao từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện. Toàn tỉnh hiện có 40 SVĐ có khán đài, 344 SVĐ không có khán đài, 805 sân bóng đá mini, 254 nhà tập luyện và thi đấu TDTT, 241 bể bơi các loại, 2.195 sân bóng chuyền, 240 sân pickleball, 24 sân bóng rổ, 24 sân quần vợt... góp phần đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu của người dân.

Người dân Gia Lai tham gia thi đấu pickleball tại sân Pickleball City Mountain (phường Diên Hồng), góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao quần chúng. Ảnh: R.H

Để tiếp tục thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển, nhiều đơn vị còn quan tâm tổ chức các giải đấu, tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi. Ông Phạm Văn Khiêm - Chủ nhiệm CLB Bóng bàn Thanh Hoàn GL (phường Thống Nhất) cho biết: CLB thường xuyên tổ chức các giải đấu, tạo sân chơi cho người yêu thích bóng bàn.

Ngày 12-7, CLB đã tổ chức giải giao hữu bóng bàn thiếu nhi lần thứ I năm 2026, thu hút hơn 50 tay vợt nhí đến từ các CLB bóng bàn ở xã Ia Hrung, xã Chư Prông tham gia tranh tài ở 3 nhóm trình độ: nhập môn, phong trào và nâng cao. Các tay vợt đã cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần giao lưu, học hỏi và niềm đam mê với môn bóng bàn.

“CLB sẽ duy trì các lớp đào tạo, giải đấu để thu hút thêm nhiều các em nhỏ tham gia, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu” - ông Khiêm cho hay.

Ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho biết: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện TDTT. Đổi mới công tác quản lý nhà nước, khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho thể thao.

Đi sâu, đi sát cơ sở nghiên cứu tìm biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ việc củng cố và tăng cường xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở, phổ biến xây dựng các CLB TDTT cơ sở, mô hình điểm về phát triển TDTT quần chúng phù hợp với điều kiện từng địa phương”.