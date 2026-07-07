(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

Đến thăm nhà ông Nguyễn Cao Nguyên, điều gây ấn tượng là phòng khách với nhiều tấm huy chương, giấy khen được treo ngay ngắn cùng những chiếc nỏ được cất giữ cẩn thận, minh chứng cho niềm đam mê và truyền thống bắn nỏ của cả gia đình. Nhưng điều ông Nguyên gìn giữ không chỉ là thành tích.

Đó là tình yêu với môn bắn nỏ, là niềm tự hào về bản sắc văn hóa truyền thống và tinh thần tập luyện bền bỉ được truyền từ cha mẹ đến các con. Từ mái nhà nhỏ ở xã Đak Đoa, “gia đình cung thủ” đã tích cực góp phần bảo tồn và phát huy giá trị môn thể thao truyền thống.

Gia đình ông Nguyễn Cao Nguyên đạt nhiều thành tích cao tại các giải bắn nỏ. Ảnh: R’Ô Hok

Hơn 15 năm trước, từ niềm yêu thích bắn nỏ, ông Nguyên tìm đến một nghệ nhân người Bahnar ở xã Ayun để học chế tác nỏ và kỹ thuật bắn. Nhờ sự chỉ dạy tận tình cùng quá trình tập luyện, ông nhanh chóng thành thạo và gắn bó với môn thể thao truyền thống này. Từ đó, ông tham gia các giải đấu và đạt nhiều thành tích nổi bật. Tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai (cũ) năm 2014, ông giành HCV môn bắn nỏ.

Sau khi không còn trực tiếp thi đấu, ông Nguyên truyền niềm đam mê bắn nỏ cho vợ và các con. Từ những buổi tập tại nhà, các thành viên nhanh chóng trở thành lực lượng nòng cốt của địa phương, tham gia các giải đấu và các kỳ đại hội TDTT tỉnh, giành nhiều thành tích cao.

Mới đây, tại môn bắn nỏ Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, đoàn xã Đak Đoa có 6 VĐV tham gia thi đấu, thì gia đình ông Nguyên chiếm tới 5 VĐV, gồm vợ và 4 người con của ông. Kết quả, 2 người con trai của ông xuất sắc giành HCV nội dung đồng đội nam đứng - quỳ bắn. Trong khi đó, vợ ông cùng con gái út đoạt HCB nội dung đồng đội nữ đứng - quỳ bắn, tiếp tục nối dài bảng thành tích tự hào của gia đình.

Theo ông Nguyên, gia đình hiện sở hữu hàng chục chiếc nỏ. Ngoài tự chế tác các loại nỏ truyền thống Tây Nguyên, ông còn sưu tầm nhiều chiếc nỏ của đồng bào các dân tộc ở phía Bắc để phục vụ tập luyện, thi đấu và lưu giữ làm kỷ niệm.

Mỗi chiếc nỏ đều có đặc điểm riêng. Đối với những chiếc nỏ dùng để thi đấu, ông tự chế tác với kích thước, trọng lượng và độ đàn hồi phù hợp với thể trạng, kỹ thuật của từng thành viên trong gia đình.

“Trong thi đấu bắn nỏ, trình độ giữa các VĐV không chênh lệch nhiều, ai cũng giỏi và có chiếc nỏ tốt. Điều quyết định là bản lĩnh thi đấu, giữ được tâm lý ổn định và cảm giác cò. Khi đã làm chủ được nhịp bắn của mình thì khả năng đạt điểm cao sẽ rất lớn” - ông Nguyên nói.

Anh Nguyễn Cao Triều (SN 2000, con trai đầu của ông Nguyên) chia sẻ: “Nhiều năm qua, tôi đã giành thành tích cao tại các giải bắn nỏ. Tôi rất tự hào và sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện để gìn giữ, phát huy truyền thống bắn nỏ của gia đình”.

Không chỉ truyền dạy cho các thành viên trong gia đình, ông Nguyên còn trực tiếp hướng dẫn miễn phí cho những người có chung niềm đam mê bắn nỏ. Ông cũng mong muốn chính quyền địa phương và ngành giáo dục quan tâm đưa môn bắn nỏ vào các hoạt động ngoại khóa trong trường học, góp phần bảo tồn và phát huy môn thể thao truyền thống.

Ông Nguyễn Duy Lê - viên chức Trung tâm VH-TT&TT xã Đak Đoa - nhận xét: Qua các kỳ đại hội TDTT tỉnh, gia đình ông Nguyễn Cao Nguyên luôn là lực lượng nòng cốt đại diện địa phương tham gia thi đấu. Các thành viên đều có niềm đam mê, tinh thần tập luyện nghiêm túc, khi thi đấu luôn quyết tâm giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho địa phương.