Bế mạc môn bắn nỏ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 18-6, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã bế mạc môn bắn nỏ trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026.

Môn bắn nỏ quy tụ gần 170 vận động viên (VĐV) đến từ 37 đoàn thuộc các xã, phường và ngành Giáo dục tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu ở các nội dung dành cho nam, nữ gồm: cá nhân đứng bắn, cá nhân quỳ bắn, đồng đội đứng bắn, đồng đội quỳ bắn và đồng đội đứng-quỳ bắn với cự ly 20m, mỗi nội dung 5 mũi tên. Toàn bộ các trận đấu được tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú).

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, các xạ thủ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, phát huy tốt kỹ năng, mang đến nhiều màn tranh tài hấp dẫn, kịch tính.

Kết thúc môn bắn nỏ, Ban tổ chức đã trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Trong đó, các VĐV giành huy chương vàng (HCV) ở nội dung cá nhân, gồm: Vi Thị Bích Ngọc (đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo) ở nội dung cá nhân nữ đứng bắn; Võ Phi Hùng (xã Ia Pnôn) nội dung cá nhân nam đứng bắn; Kpă Duyên (phường Ayun Pa) nội dung cá nhân nữ quỳ bắn; Ksor Lok (phường Ayun Pa) nội dung cá nhân nam quỳ bắn.

Ở các nội dung đồng đội, HCV đồng đội nữ đứng bắn thuộc về các VĐV Vi Thị Bích Ngọc, Hoàng Thị Thanh Hường, Hà Thị Ngọc Hân (Sở Giáo dục và Đào tạo); HCV đồng đội nam đứng bắn thuộc về các VĐV Đinh Rum, Đinh Thưa, Đinh Thép (xã Bình Phú).

Nội dung đồng đội nữ quỳ bắn, HCV thuộc về các VĐV Lê Trần Thùy Trang, Hoàng Kiều Oanh, Rơ Châm Huế (phường Pleiku); nội dung đồng đội nam quỳ bắn thuộc về các VĐV Chẩm Ngọc Đào, Nay Gi, A Jăk (Sở Giáo dục và Đào tạo).

Ở nội dung đồng đội đứng-quỳ bắn, HCV nữ thuộc về các VĐV Đinh Thị Niên, Đinh Thị Riêu, Đinh Thị Thương (xã Bình Phú); HCV nam thuộc về các VĐV Nguyễn Cao Triều, Nguyễn Cao Tiến, Lê Trọng Nghĩa (xã Đak Đoa).