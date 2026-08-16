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120 vận động viên tranh tài tại Giải Bóng bàn tranh Cúp PJICO lần thứ II năm 2026

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(GLO)- Chiều 14-8, tại phường Diên Hồng, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO lần thứ II năm 2026.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Gia Lai, Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Lai và các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành.

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Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải. Ảnh: Huy Toàn

Giải diễn ra từ ngày 14 đến 16-8, quy tụ hơn 120 vận động viên đến từ 14 câu lạc bộ của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi. Các vận động viên được chia thành 5 nhóm tuổi gồm: dưới 10 tuổi, 10-11 tuổi, 12-13 tuổi, 14-15 tuổi và 16-18 tuổi; tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Đây là sân chơi bổ ích nhằm tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các câu lạc bộ, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn và phát hiện những vận động viên có triển vọng cho tỉnh Gia Lai.

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Các vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: Huy Toàn

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự và tặng kỷ niệm chương tri ân các đơn vị tài trợ. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu những trận đầu tiên của giải.

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