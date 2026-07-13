Hơn 50 thiếu nhi tham gia giải giao hữu bóng bàn tại phường Thống Nhất

Các vận động viên (VĐV) tranh tài ở nội dung đơn hỗn hợp, được chia thành 3 nhóm trình độ gồm: nhập môn, phong trào và nâng cao.
Với tinh thần giao lưu, học hỏi, các VĐV nhí đã cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện sự tự tin, khéo léo và niềm đam mê đối với môn bóng bàn.
Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 12 huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở 3 nhóm trình độ thi đấu.
Trong đó, giải nhất nhóm nhập môn thuộc về VĐV Nguyễn Hồ Diễm Thư (CLB Thanh Hoàn), giải nhất nhóm phong trào thuộc về VĐV Bùi Minh Dũng (CLB Hằng Dũng) và giải nhất nhóm nâng cao thuộc về VĐV Lưu Gia Phúc (CLB Thanh Hoàn).