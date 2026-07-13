Hơn 50 thiếu nhi tham gia giải giao hữu bóng bàn tại phường Thống Nhất

(GLO)- Ngày 12-7, tại Câu lạc bộ (CLB) Bóng bàn Thanh Hoàn GL (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Giải giao hữu bóng bàn dành cho lứa tuổi thiếu nhi lần thứ I - 2026. Giải thu hút hơn 50 thiếu nhi tham gia.

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Các vận động viên tham gia thi đấu môn bóng bàn. Ảnh: Bá Bính

Các vận động viên (VĐV) tranh tài ở nội dung đơn hỗn hợp, được chia thành 3 nhóm trình độ gồm: nhập môn, phong trào và nâng cao.

Với tinh thần giao lưu, học hỏi, các VĐV nhí đã cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện sự tự tin, khéo léo và niềm đam mê đối với môn bóng bàn.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 12 huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở 3 nhóm trình độ thi đấu.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các vận động viên. Ảnh: Bá Bính

Trong đó, giải nhất nhóm nhập môn thuộc về VĐV Nguyễn Hồ Diễm Thư (CLB Thanh Hoàn), giải nhất nhóm phong trào thuộc về VĐV Bùi Minh Dũng (CLB Hằng Dũng) và giải nhất nhóm nâng cao thuộc về VĐV Lưu Gia Phúc (CLB Thanh Hoàn).