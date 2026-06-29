Khai mạc Đại hội TDTT môn cầu lông, bóng bàn và Giải cầu lông các CLB tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026

(GLO)- Tối 28-6, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) môn cầu lông, bóng bàn và Giải cầu lông các câu lạc bộ (CLB) tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham dự Đại hội TDTT môn cầu lông, bóng bàn tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.V

Trong đó, Đại hội TDTT môn cầu lông, bóng bàn tỉnh Gia Lai năm 2026 quy tụ hơn 450 huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) thuộc 44 đơn vị tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu ở các nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Trong khi đó, Giải cầu lông các CLB tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 thu hút 130 VĐV đến từ 10 CLB trong và ngoài tỉnh, tranh tài ở các nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ thuộc nhiều nhóm tuổi.

Các VĐV thi đấu nội dung đôi nam. Ảnh: H.V

Giải là sân chơi thể thao bổ ích, lành mạnh để các VĐV trong và ngoài tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, Ban Tổ chức đánh giá chất lượng phong trào tập luyện cầu lông, bóng bàn tại các địa phương, đơn vị.

Các giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 1-7.