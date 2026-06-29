Khai mạc Đại hội TDTT môn cầu lông, bóng bàn và Giải cầu lông các CLB tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026

Trong đó, Đại hội TDTT môn cầu lông, bóng bàn tỉnh Gia Lai năm 2026 quy tụ hơn 450 huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) thuộc 44 đơn vị tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu ở các nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.
Trong khi đó, Giải cầu lông các CLB tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 thu hút 130 VĐV đến từ 10 CLB trong và ngoài tỉnh, tranh tài ở các nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ thuộc nhiều nhóm tuổi.
Giải là sân chơi thể thao bổ ích, lành mạnh để các VĐV trong và ngoài tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, Ban Tổ chức đánh giá chất lượng phong trào tập luyện cầu lông, bóng bàn tại các địa phương, đơn vị.
Các giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 1-7.