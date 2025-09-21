Dàn sao cầu lông Việt Nam đổ bộ Gia Lai chuẩn bị cho Giải vô địch các cây vợt xuất sắc

Trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của “tượng đài” Nguyễn Tiến Minh cùng đoàn vận động viên (VĐV) đội tuyển TP Hồ Chí Minh. Tay vợt sinh năm 1983 đã lập kỷ lục với 4 lần tham dự Olympic và 16 lần vô địch quốc gia. Bên cạnh đó, một tên tuổi đáng chú ý khác là tay vợt trẻ Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 2000), được coi là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển cầu lông đến từ thành phố mang tên Bác.

Tượng đài cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (áo đỏ, ngoài cùng bên trái) tập luyện trước thềm Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Cùng tham gia tập luyện tại sân này còn có các VĐV của đoàn Quân đội. Theo VĐV Lê Đức Phát (đang xếp hạng 94 thế giới), đoàn Quân đội tham gia giải lần này với 1 HLV và 7 VĐV. Anh cho biết mục tiêu cao nhất của mình vẫn là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng cá nhân nam giành được ở Giải cầu lông các tay vợt xuất sắc toàn quốc năm 2024 tại Bắc Ninh. Đối thủ chính của anh ở giải đấu lần này không ai khác chính là Nguyễn Hải Đăng.

VĐV Lê Đức Phát (áo tím) hiện là tay vợt cầu lông số 1 của thể thao Quân đội. Ảnh: Huỳnh Vỹ

“Sau giải đấu này, tôi còn tham gia một số giải quốc tế tại Australia, New Zealand và Ấn Độ trước khi tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan” - Lê Đức Phát cho biết thêm.

Tay vợt Lê Đức Phát ký tặng cho các cổ động viên nhí. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Lê Đức Phát chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Xen giữa các bài tập, một số VĐV tranh thủ giao lưu, chụp hình, ký tặng người hâm mộ. Anh Lê Trương Hải, cán bộ Sở Xây dựng, chia sẻ: “Tôi từng tập luyện tại Câu lạc bộ Thể dục Thể thao Quân khu 7 từ năm 2001 đến 2007. Do đó, khi biết các VĐV đoàn Quân đội đến tập luyện ở sân Nam Be, tôi đưa cả gia đình đến giao lưu với những tay vợt xuất sắc. Tôi rất vui vì sự thân thiện của các tay vợt hàng đầu Việt Nam và đã có những tấm hình lưu niệm với họ”.

Các VĐV tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 21 đến 27-9 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (phường Quy Nhơn). Giải thu hút sự tham gia của 115 VĐV đến từ 13 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Đây là giải đấu hứa hẹn chất lượng chuyên môn rất cao, vì quy tụ hầu hết các VĐV xuất sắc nhất cả nước.