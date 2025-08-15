571 vận động viên tham gia Giải Cầu lông các nhóm tuổi mở rộng tranh cúp Thi Sport năm 2025

(GLO)-Ngày 15-8, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Giải Cầu lông các nhóm tuổi mở rộng tranh cúp Thi Sport năm 2025 đã khởi tranh, quy tụ 571 vận động viên (VĐV) đến từ 29 câu lạc bộ, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Giải diễn ra ở 5 nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ; chia thành 7 nhóm tuổi: Nhóm 1 (dưới 13 tuổi), nhóm 2 (từ 13-15), nhóm 3 (từ 16-18 tuổi), nhóm 4 (dưới 30 tuổi), nhóm 5 (từ 31-40 tuổi), nhóm 6 (từ 41-50 tuổi), nhóm 7 (từ 51-60 tuổi).

Các VĐV nhóm 1 thi đấu nội dung đơn nam. Ảnh: H.V

Giải đấu diễn ra từ ngày 15 đến 17-8, do Thi Sport tổ chức, nhằm duy trì và phát triển phong trào tập luyện, thi đấu cầu lông; đồng thời tạo sân chơi bổ ích, cơ hội giao lưu, học hỏi và tăng cường tình đoàn kết giữa các VĐV, câu lạc bộ cầu lông trong và ngoài tỉnh.