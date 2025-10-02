Lê Đức Phát: Cầu lông Việt Nam sẽ có khoảng 10 tay vợt vào top 100 thế giới trong 5-10 năm tới

(GLO)- Đó là chia sẻ của tay vợt Lê Đức Phát, thành viên của đoàn Quân đội. Anh vừa xuất sắc giành chức vô địch tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Đáng chú ý, trên hành trình đến ngôi vô địch, ở vòng tứ kết, Lê Đức Phát đã đánh bại đàn anh Nguyễn Tiến Minh-tay vợt từng đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi tham dự 4 kỳ Olympic liên tiếp.

Ngay sau giải đấu, Lê Đức Phát đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Trận tứ kết giữa Lê Đức Phát (Quân đội, áo đỏ) và Nguyễn Tiến Minh (TP Hồ Chí Minh) tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Anh thấy thế nào sau khi vượt qua đàn anh Nguyễn Tiến Minh ở giải đấu này?

Tôi và anh Nguyễn Tiến Minh đã gặp nhau khoảng 10 lần ở các giải trong nước, lần nào gặp anh cũng rất khó khăn. Hôm nay thật may mắn khi tôi có được phong độ tốt và giành chiến thắng.

Trong thời gian thi đấu tại Quy Nhơn, điều gì khiến anh ấn tượng?

Đây là lần đầu tiên tôi đến Quy Nhơn-vùng đất xinh đẹp hơn tôi tưởng tượng. Ẩm thực tuyệt vời, người dân hiền lành và hiếu khách. Mấy ngày qua, tôi đã được thưởng thức nhiều món ngon, đặc biệt là có cơ hội gặp các bạn hâm mộ "nhí", mọi người đều rất vui vẻ. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Những lời cổ vũ từ mọi người tại nhà thi đấu cũng tiếp thêm tinh thần để tôi thi đấu hết mình.

Tay vợt Lê Đức Phát chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Với việc thường xuyên cọ xát, anh nhận thấy trình độ của các vận động viên Việt Nam trong những năm gần đây như thế nào?

Trong vài năm gần đây, các vận động viên Việt Nam tiến bộ rất nhanh nhờ có điều kiện thi đấu quốc tế, được tham gia các chuyến tập huấn và tập luyện với chuyên gia nước ngoài. Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho thể thao nước nhà nói chung và bộ môn cầu lông nói riêng. Tôi may mắn có cơ hội quan sát, học hỏi khi thi đấu ở hầu hết các châu lục. Khi gặp các VĐV top đầu thế giới, tôi khá ‘"ngợp" vì nhận thấy nhiều khác biệt, từ trình độ chuyên môn đến ekip hùng hậu, sự đầu tư lớn như đầu bếp riêng, bác sĩ riêng, cùng điều kiện chăm sóc sức khỏe rất tốt. Chính nhờ được chăm sóc toàn diện, các vận động viên mới có thể đạt được trình độ cao. So với trình độ quốc tế, chúng ta vẫn còn khá hạn chế, chưa đạt chuẩn của một VĐV giỏi. Để cải thiện, ngay cả bản thân tôi cũng cần nỗ lực nhiều hơn trong tập luyện và thi đấu. Hy vọng rằng trong tương lai, các vận động viên sẽ được quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa, từ đó có thể đạt được thành tích vượt trội.

Sau giải đấu này anh còn tham gia một số giải quốc tế, đặc biệt là SEA Games 33, anh chuẩn bị thế nào cho các sân chơi đó?

Thời gian còn lại trong năm, tôi sẽ tham dự 4-5 giải quốc tế tại Australia, New Zealand, Hàn Quốc và Ấn Độ. Sau đó, tôi sẽ trở về tập trung toàn lực cho SEA Games 33 tại Thái Lan-giải đấu quan trọng nhất của mình trong năm nay. Thời gian này, tôi cố gắng duy trì phong độ và tránh chấn thương. Mục tiêu của tôi là thi đấu hết mình để cống hiến cho đoàn Quân đội và góp sức cho thể thao Việt Nam.

Pickleball gần đây nổi lên mạnh mẽ và thu hút đông đảo người tham gia. Theo anh, cầu lông Việt Nam cần làm gì để giữ chân người chơi?

Pickleball gần đây rất "hot", không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Môn này phổ biến nhanh vì dễ chơi, lại có nhiều nhà tài trợ và nguồn kinh phí dồi dào, trong khi cầu lông còn hạn chế hơn ở khía cạnh này. Tôi hy vọng trong thời gian tới, cầu lông sẽ có thêm nhiều nguồn lực tài trợ, điều đó sẽ rất tốt cho sự phát triển của môn thể thao này. Với cá nhân tôi, cầu lông rất phù hợp với thể trạng người Việt Nam. Nếu được đầu tư đúng hướng và có lộ trình phát triển rõ ràng, tôi tin rằng chỉ khoảng 5-10 năm nữa, Việt Nam có thể sẽ có khoảng 10 tay vợt nằm trong nhóm hàng đầu thế giới.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!