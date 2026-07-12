Võ sĩ Gia Lai giành huy chương bạc Giải Vô địch Karate Đông Nam Á

(GLO)- Ngày 12-7, trong khuôn khổ giải Vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026, võ sĩ người Gia Lai là Dương Văn Khải đã xuất sắc mang về tấm huy chương bạc.

Giải đấu năm nay do chủ nhà Việt Nam tổ chức tại tỉnh Ninh Bình từ ngày 9 đến 12-7. Giải quy tụ gần 400 vận động viên (VĐV) đến từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, đoàn Việt Nam thi đấu với 108 VĐV.

Dương Văn Khải (bìa trái) đã giành huy chương bạc Giải Vô địch Karate Đông Nam Á. Ảnh: Công Tuấn

Võ sĩ Dương Văn Khải (SN 2007) của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku là VĐV Gia Lai duy nhất thi đấu ở giải năm nay. Khải hiện cũng là thành viên của đội tuyển Karate quốc gia.

Dù mới 19 tuổi, Khải đã lọt vào đến trận chung kết ở nội dung đối kháng hạng cân 67 kg nam. Dù thất bại, võ sĩ đến từ xã Ia Ly vẫn giành được tấm huy chương bạc danh giá ở đấu trường khu vực.

Được biết, Khải là VĐV nổi bật của đội tuyển Karate Gia Lai. Năm 2023, Khải từng giành huy chương vàng ở Giải Vô địch Karate Đông Nam Á dành cho lứa trẻ và huy chương bạc cũng ở nội dung này vào năm 2024.