Gia Lai giành 13 huy chương tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI

(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, đoàn thể thao Gia Lai đã giành được 13 huy chương tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI - 2026.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI - 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 28-6 tại tỉnh Khánh Hòa, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”.

Đoàn thể thao Gia Lai xếp thứ 3 toàn đoàn tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm năm 2026. Ảnh: Thùy Giang

Ngày hội do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, thu hút sự tham gia của 7 tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang và TP. Hồ Chí Minh.

Tham gia ngày hội, đoàn Gia Lai tranh tài ở 4 môn thể thao gồm: kéo co (nam, nữ, nam nữ phối hợp), bóng đá nam, đẩy gậy (nam, nữ) và đội nước nữ.

Kết thúc các nội dung thi đấu, các VĐV của Gia Lai đã giành 1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 7 huy chương đồng; trong đó, tấm huy chương vàng duy nhất của đoàn đến từ nội dung kéo co nam. Chung cuộc, đoàn thể thao Gia Lai xếp thứ ba toàn đoàn tại ngày hội.