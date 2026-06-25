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Gia Lai: Cồng chiêng cuối tuần tôn vinh Ngày Gia đình Việt Nam

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LAM NGUYÊN
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(GLO)- Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, tối 27-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” sẽ được tổ chức với tinh thần chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2026).

Chương trình có sự góp mặt của 40 nghệ nhân Jrai thuộc Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng).

Đặc biệt, trong đội có nhiều gia đình cùng tham gia hoạt động văn hóa, với các thế hệ bố-con, anh-em cùng biểu diễn cồng chiêng, hát dân ca và truyền dạy kỹ năng cho thế hệ kế cận.

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Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng) trình diễn tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026. Ảnh: Lam Nguyên

Đây là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của di sản văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của gia đình trong việc lưu giữ và trao truyền các giá trị truyền thống của đồng bào Jrai.

Trong đêm diễn, các nghệ nhân sẽ giới thiệu đến công chúng và du khách nhiều tiết mục đặc sắc như: Trình diễn cồng chiêng với các bài “Lời chào”, “Lễ hội Pơ thi”, “Mừng chiến thắng”; hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Âm vang đại ngàn”; độc tấu đàn đá “Tây Nguyên chào mặt trời”; trình diễn các làn điệu dân ca Jrai qua các ca khúc “Ngày hội tụ”, “Đợi anh về”; hát đồng dao “Rước nước về làng”.

Bên cạnh các tiết mục văn hóa nghệ thuật, chương trình còn tổ chức hoạt động giao lưu, hướng dẫn du khách tìm hiểu và trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng, các loại nhạc cụ truyền thống, cùng thưởng thức những món ẩm thực đặc trưng của đồng bào địa phương…

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