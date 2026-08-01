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100 phụ nữ xã Cửu An được tập huấn bảo vệ môi trường

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(GLO)- Chiều 31-7, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN xã Cửu An tổ chức truyền thông về bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã.

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Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Cửu An tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường bằng hình thức sân khấu hóa qua các tiểu phẩm. Ảnh: Ánh Kiều

Tại buổi truyền thông, các hội viên phụ nữ được cung cấp kiến thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; hướng dẫn các biện pháp hạn chế rác thải nhựa và phân loại rác thải tại nguồn. Nội dung được truyền tải bằng hình thức trực tiếp kết hợp sân khấu hóa qua các tiểu phẩm, giúp hội viên dễ tiếp cận và vận dụng vào thực tế.

Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

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