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Đăng bài xúc phạm người khác trên Facebook, 1 phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Do mâu thuẫn cá nhân, 1 phụ nữ ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã đăng bài công kích, xúc phạm người khác trên Facebook, bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 13-7, Công an phường Phú Mỹ (TP. Hồ Chí Minh) trao đổi thông tin với Công an xã Chư A Thai về việc chủ 1 tài khoản Facebook sống trên địa bàn xã Chư A Thai đã đăng tải bài viết sai sự thật liên quan đến 1 người dân ở phường Phú Mỹ.

Bài viết mang tính công kích cá nhân không đúng sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng uy tín của cá nhân.

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Công an xã Chư A Thai đã xử phạt chị H. số tiền 7,5 triệu đồng. Ảnh: Trần Tiến

Trên cơ sở đó, Công an xã Chư A Thai xác định chủ tài khoản có hành vi trên là chị N.T.H. (SN 1988, trú tại thôn Plei Pông, xã Chư A Thai) nên đã mời lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, chị H. thừa nhận do bực tức, không làm chủ cảm xúc, thiếu nhận thức về các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội nên đã đăng 1 bài viết kèm theo 2 hình ảnh mang tính xúc phạm người khác.

Công an xã Chư A Thai đã lập biên bản xử phạt chị H. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung xúc phạm cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu chị H. gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết thông tái phạm.

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