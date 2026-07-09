Triệu tập 12 đối tượng vụ clip thiếu niên bị đánh xôn xao mạng xã hội

(GLO)- 1 tài khoản mạng xã hội Facebook đã đăng tải bài viết, clip tố cáo em trai mình bị 1 nhóm người hành hung khiến tâm lý mất ổn định. Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 12 đối tượng liên quan để làm rõ.

Theo đó, ngày 6-7, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện có tài khoản Facebook “Phương Thúy” đăng tải bài viết kèm video thể hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Chư Prông.

Các đối tượng đã bị triệu tập để làm rõ vụ việc. Ảnh: Quang Thiện

Trong bài viết, tài khoản này đã tố cáo việc em trai mình bị 1 nhóm đối tượng hành hung dẫn đến tâm lý mất ổn định phải nhập viện cấp cứu. Bài viết gây xôn xao mạng xã hội với nhiều lượt tương tác, chia sẻ gây hoang mang.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an xã Chư Prông phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, đến bệnh viện làm việc với người nghi là nạn nhân trong vụ việc.

Qua đó xác định, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5-7, Trần Đại Phương Đông (SN 2009, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Boòng) tổ chức tiệc sinh nhật của mình tại quán nướng BBQ thuộc thôn 2, xã Chư Prông.

Các đối tượng khai nhận vụ việc xô xát xảy ra sau khi đã ăn nhậu trong bữa tiệc sinh nhật. Ảnh: Quang Thiện

Cùng tham dự bữa tiệc có bạn của Đông gồm: Nguyễn Văn Phúc (SN 2007), Trần Đình Huy (SN 2012), Võ Ngọc Nhàn (SN 2010) cùng trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Boòng; Đinh Xuân Giang (SN 2006), Bùi Quang Trung (SN 2007), Mai Thanh Tuấn (SN 2007) cùng trú thôn Hợp Hòa, xã Chư Prông; Doãn Phương Nam (SN 2005), Vũ Duy Khương (SN 2003), Hoàng Anh (SN 2005) cùng trú thôn An Hòa, xã Chư Prông và một số người khác.

Khoảng 0 giờ ngày 6-7, nhóm các đối tượng trên điều khiển xe máy để về nhà. Khi đến tỉnh lộ 663 đoạn thuộc thôn Hợp Thắng (xã Chư Prông) thì gặp nhóm của Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2006, trú tại thôn 5, xã Chư Prông), Phạm Hoàng Anh (SN 2006, trú tại thôn Hợp Hòa, xã Chư Prông), L.V.T. (SN 2011, trú tại thôn Dun Bêu, xã Chư Sê) và một số người bạn đang điều khiển xe máy trên đường.

Khu vực cây xăng - nơi các đối tượng thực hiện hành vi bắt giữ người trái phép với L.V.T. Ảnh: Quang Thiện

Do trước đó nhóm của Sơn đã nẹt pô trêu nhóm của Đông nên 2 nhóm dừng xe lại rồi xảy ra tranh cãi, thách thức nhau. Lúc này, Hoàng Anh đã dùng tay đấm vào vùng thái dương của Đông, Đông liền đấm lại và cả 2 xô xát bằng tay chân.

Trong khi đó, Sơn đã cầm gậy đánh trúng vào cánh tay của 2 người bên phía nhóm của Đông. Tuy nhiên, do nhóm của Đông đông người hơn nên nhóm của Sơn bỏ chạy.

Nhóm của Đông tiếp tục đi về thì gặp Doãn Phương Nam cùng Trương Văn Tài (SN 2007, trú tại thôn 1, xã Chư Prông). Nhóm của Đông kể lại chuyện xô xát vừa xảy ra thì Nam rủ cả nhóm đến nhà bạn gái của Sơn để tìm nhưng không gặp.

Khi đi tới cây xăng đoạn thuộc thôn Hợp Thắng (xã Chư Prông), Nam thấy 1 xe máy giống xe của Sơn nên đã tấp vào kiểm tra. Lúc này nhóm đối tượng thấy L.V.T. đang ngồi bên trong cây xăng do xe hết xăng.

Nam bắt T. ngồi lên xe của Nam để Tài lái, kẹp T. ở giữa còn Nam ngồi đằng sau. Các đối tượng chở T. đến bãi đất trống cách đó khoảng 500 m. Tại đây, Nam dùng tay đấm 2 cái vào vùng mặt, đầu của T. và Mai Thanh Tuấn dùng tay đấm 1 cái vào vùng mặt của T.

Sau đó, các đối tượng bỏ về, T. được bạn chở về nhà chị gái tại thôn 5, xã Chư Prông. Một lúc sau, thấy biểu hiện của T. bất thường nên gia đình đã đưa T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cao su Chư Prông rồi chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai điều trị.

Khu vực nơi các đối tượng hành hung L.V.T. Ảnh: Quang Thiện

Tại đây bác sĩ xác định, T. bị sưng nề vùng đầu, thái dương, không ghi nhận vết thương chảy máu. Kết quả chụp CT scan sọ não chưa ghi nhận bất thường.

Liên quan đến vụ việc, lực lượng Công an đã triệu tập 12 đối tượng đến làm việc và tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các đối tượng về các hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Được biết, trong số các đối tượng có Đinh Xuân Giang và Bùi Quang Trung đã có tiền án về tội “Cướp tài sản” vừa chấp hành án trở về địa phương.