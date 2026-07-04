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Xã Chư Prông công bố nghị quyết, các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Ngày 2-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố nghị quyết, các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự các thôn, làng trên địa bàn xã.

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Lãnh đạo Đảng ủy xã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về công tác tổ chức, cán bộ. Ảnh: Rơ Lan Viện

Theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29-6-2026, xã Chư Prông thực hiện sắp xếp, tổ chức lại 32 thôn, làng trên địa bàn xuống còn 19 thôn, làng. Trong đó, có 9 thôn, làng giữ nguyên do đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định; 10 thôn, làng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập, sắp xếp lại các đơn vị hiện có.

Hội nghị cũng đã công bố và trao các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã về công tác tổ chức, cán bộ đối với các chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ các thôn, làng mới sau sắp xếp.

UBND xã cũng công bố và trao quyết định chỉ định trưởng thôn lâm thời cho trưởng thôn của 19 thôn, làng trên địa bàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã công bố và trao các quyết định thành lập, kiện toàn ban công tác Mặt trận tại các thôn, làng góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy ở cơ sở, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả sau khi sắp xếp đơn vị.

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