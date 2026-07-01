Các xã công bố nghị quyết, quyết định về sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng

(GLO)- Ngày 29 và 30-6, các xã Kông Bơ La, Tây Sơn, Đắk Đoa, Mang Yang và Ia Pa đã tổ chức hội nghị công bố nghị quyết, quyết định về sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng; đồng thời công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự sau sắp xếp.

Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị thôn, làng, các địa phương đã triển khai đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người dân.

Sau sắp xếp, xã Kông Bơ La giảm từ 20 xuống còn 12 thôn, làng. Ảnh: Hữu Nở

Sau sắp xếp, xã Kông Bơ La giảm từ 20 xuống còn 12 thôn, làng; xã Tây Sơn giảm từ 20 xuống còn 10 thôn; xã Đak Đoa còn 13 thôn; xã Mang Yang còn 19 thôn, làng; xã Ia Pa sắp xếp 21 thôn thành 10 thôn mới và giữ nguyên 2 thôn đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Sau sắp xếp, xã Đắk Đoa còn 13 thôn. Ảnh Thanh Nhật

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã công bố nghị quyết của HĐND xã về sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng; công bố các quyết định chỉ định trưởng thôn lâm thời; quyết định kết thúc hoạt động các chi bộ thuộc diện sáp nhập, thành lập các chi bộ mới và chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, công bố quyết định chỉ định trưởng ban công tác Mặt trận tại các thôn sau sắp xếp theo quy định.

Sau sắp xếp, xã Tây Sơn giảm từ 20 xuống còn 10 thôn. Ảnh: Đinh Ngọc

Xã Ia Pa sắp xếp 21 thôn thành 10 thôn mới và giữ nguyên 2 thôn đạt tiêu chuẩn theo quy định. Ảnh: Như Loan

Nhân dịp này, các địa phương cũng tổ chức tri ân cán bộ thôn thôi tham gia công tác sau sắp xếp. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kông Bơ La trao tặng 23 máy tính xách tay cho các chi bộ thôn, làng và tặng 5 suất quà cho nguyên bí thư chi bộ nghỉ công tác; xã Tây Sơn và xã Ia Pa trao quà tri ân cho nguyên bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận và cán bộ thôn không tiếp tục tham gia công tác sau sắp xếp, ghi nhận những đóng góp đối với sự phát triển của địa phương.