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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung dự sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố 1, phường Quy Nhơn

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Chiều 3-8, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đến dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 8-2026 tại Chi bộ tổ dân phố 1 (Hải Minh), phường Quy Nhơn.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa trái) tặng bức ảnh Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) cho Chi bộ tổ dân phố 1 (Hải Minh). Ảnh: N.H

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa trái) tặng bức ảnh Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) cho Chi bộ tổ dân phố 1 (Hải Minh). Ảnh: N.H

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ tổ dân phố 1 (hiện có 8 đảng viên) đã thông tin tình hình thời sự; quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy phường; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7 và biểu quyết thông qua Nghị quyết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8-2026.

Theo đánh giá tại buổi sinh hoạt, trong tháng 7-2026, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng; duy trì nền nếp sinh hoạt, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các đoàn thể và tổ dân phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

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Quang cảnh buổi sinh hoạt của Chi bộ tổ dân phố 1 (Hải Minh). Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Đồng thời, triển khai cho đảng viên học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Chi bộ cũng đã tiến hành phân công đảng viên chi bộ phụ trách hộ gia đình trên địa bàn tổ dân phố; thường xuyên vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Kịp thời nắm tình hình trong khu dân cư; làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sinh hoạt đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ và bám sát thực tiễn của Chi bộ tổ dân phố 1.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng ngắn gọn, thiết thực, sát thực tiễn; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của từng đảng viên.

Cùng với đó, Chi bộ cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác IUU và giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; chủ động phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; tiếp tục sử dụng hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới.

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Toàn cảnh tổ dân phố 1 (Hải Minh), phường Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy phường Quy Nhơn quan tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Chi bộ tổ dân phố 1; đồng thời, định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm khai thác các tiềm năng, thế mạnh của khu vực Hải Minh, nâng cao đời sống cho người dân.

Ngoài ra, quan tâm đến việc bảo đảm an ninh, an toàn; tăng cường các biện pháp ứng phó, phòng - chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra vào mùa mưa bão hằng năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung dâng hương tại Tượng đài Trần Hưng Đạo. Ảnh: N.H

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung dâng hương tại Tượng đài Trần Hưng Đạo. Ảnh: N.H

Đồng chí Rah Lan Chung tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của từng đảng viên, Chi bộ tổ dân phố 1 sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Mỗi kỳ sinh hoạt đều giải quyết được những vấn đề thiết thực của khu dân cư; mỗi đảng viên thực sự là “hạt nhân” đoàn kết, gương mẫu, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và khu dân cư ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tiến độ thi công kè chống sạt lở núi ở Tổ dân phố 1 (Hải Minh). Ảnh: N.H

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tiến độ thi công kè chống sạt lở núi ở Tổ dân phố 1 (Hải Minh). Ảnh: N.H

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Trần Hưng Đạo và đi kiểm tra tiến độ thi công kè chống sạt lở núi và kè biển Hải Minh.

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