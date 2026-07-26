Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tri ân, tặng quà gia đình chính sách tại xã Chư Prông

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 24-7, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp với Đảng ủy xã Chư Prông tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “ Đền ơn đáp nghĩa”, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đã trao 10 suất quà, tổng trị giá 35 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu của địa phương. Mỗi suất gồm quà trị giá 500 nghìn đồng và 3 triệu đồng tiền mặt.

Quang cảnh chương trình gặp mặt, tri ân các gia đình chính sách. Ảnh: Minh Hoàng

Theo lãnh đạo địa phương, sau sáp nhập, xã Chư Prông có quy mô dân số 33.892 người. Người dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực như cà phê, cao su, hồ tiêu và chăn nuôi. Hiện toàn xã có 433 đối tượng chính sách, người có công đang được địa phương quan tâm chăm lo thông qua nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.

Tại chương trình, đại diện Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình chính sách; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thương binh, liệt sĩ, người có công và thân nhân gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Chư Prông. Ảnh: Minh Hoàng

Đại diện đoàn công tác mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo; tích cực lao động, sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chung tay bảo vệ môi trường và góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.