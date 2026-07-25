Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại mộ tập thể 154 liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng

Đến dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Thanh Tùng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang; đại diện các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và đông đảo người dân trên địa bàn.

Các đại biểu dâng hương tại mộ tập thể 154 liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng (phường An Nhơn). Ảnh: ĐVCC

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ 154 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại khu vực Đập Đá.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Nhơn dâng hương tại mộ tập thể 154 liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng (phường An Nhơn). Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, khẳng định sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để các thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập và phát triển.