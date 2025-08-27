Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

(GLO)- Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hút đông đảo khán giả, khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp về giá trị của hòa bình, độc lập.

Công chiếu trên toàn quốc từ ngày 22-8, “Mưa đỏ” thu về hàng loạt lời khen của giới chuyên môn và người yêu điện ảnh. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, đồng thời lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (28/6/1972-16/9/1972), bộ phim đã khiến trái tim hàng nghìn khán giả rung lên vì xúc động, tự hào và tiếc thương cho những hy sinh, mất mát không thể đong đếm.

Khoảng 1 tuần nay, mỗi ngày rạp chiếu phim Touch Cinema (phường Pleiku) thu hút khoảng 500-800 lượt xem phim "Mưa đỏ". Hệ thống rạp Starlight Gia Lai cũng bố trí suất chiếu khá dày cho tác phẩm điện ảnh này.

Nhiều khán giả hào hứng với phim "Mưa đỏ" tại rạp Touch Cinema. Ảnh: Ngọc Hằng

Chị Bùi Thị Thanh Mỹ-Giám đốc Rạp chiếu phim Touch Cinema-cho biết: “Phim “Mưa đỏ” dành cho người từ 13 tuổi trở lên. Có những gia đình 3 thế hệ cùng đi xem phim. Gần đây, Đoàn phường Pleiku và BIDV Gia Lai tổ chức chung một buổi xem phim "Mưa đỏ" cho các đoàn viên, thanh niên. Mọi người đều xúc động. Nhiều người không cầm được nước mắt trong suốt diễn biến của bộ phim”.

Poster phim "Mưa đỏ" được trưng bày tại sảnh rạp chiếu phim Touch Cinema. Ảnh: Ngọc Hằng

Không chỉ tái hiện một khúc tráng ca hào hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, “Mưa đỏ” đã chạm đến trái tim nhiều khán giả trẻ, phần nào giúp họ cảm nhận giá trị của độc lập, hòa bình; đồng thời khơi gợi những suy ngẫm sâu sắc về trách nhiệm của mình với đất nước.

Em Huỳnh Trần Nhật Anh (lớp 11, Trường THPT Phan Bội Châu, phường Diên Hồng) đã không giấu được xúc động trước những thước phim tái hiện một phần lịch sử oanh liệt của cha ông. Nhật Anh chia sẻ: “Em cảm thấy rất may mắn khi mình được sống trong thời bình. Thời gian gần đây, giới trẻ chúng em có trend “Hòa bình đẹp lắm”. Sau khi xem phim “Mưa đỏ”, em càng nhận ra giá trị của hòa bình khi ông cha đã đánh đổi bao xương máu mới có được”.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, anh Hồ Khắc Lộc (phường Diên Hồng) cùng vợ đi xem phim và quyết định chọn tác phẩm đang gây sốt những ngày này. Anh Lộc nhận khẳng định: “Mưa đỏ" là một bộ phim hay, đẹp từ nội dung đến bối cảnh. Tôi mong các bạn trẻ nên đi xem phim này để cảm nhận hòa bình đẹp như thế nào và có được hòa bình không phải dễ”.

Khán giả Nguyễn Thị Quỳnh (xã Bàu Cạn) cũng cho rằng bộ phim dù chỉ khắc họa một phần rất nhỏ những gì các chiến sĩ đã trải qua trong 81 ngày đêm quyết chiến, nhưng cũng đủ ám ảnh bất cứ ai từng xem.

Phim "Mưa đỏ" khơi gợi nhiều suy ngẫm ở thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình và trách nhiệm của bản thân với đất nước. Ảnh: NVCC

Có lẽ đó cũng là nhận định của rất nhiều khán giả sau khi xem phim “Mưa đỏ”. Trong những ngày tháng Tám lịch sử này, tác phẩm “Mưa đỏ” càng lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: Lý tưởng cách mạng, tình yêu Tổ quốc sẽ luôn là "sợi chỉ đỏ", là ngọn đuốc soi đường trong trái tim những người trẻ thế hệ hôm nay và mai sau.