“Mưa đỏ” vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 2 ngày công chiếu

(GLO)- Chỉ sau 2 ngày ra mắt, phim “Mưa đỏ” đã vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng, trở thành phim về đề tài chiến tranh hút khách nhất của Việt Nam từ trước đến nay.

Nhờ hiệu ứng truyền thông rầm rộ và lựa chọn thời điểm ra mắt ngay trong những tháng ngày cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, “Mưa đỏ” nhanh chóng trở thành tâm điểm và hút khách.

Tính riêng 3 ngày cuối tuần, “Mưa đỏ” thu xấp xỉ 82 tỷ đồng với 843.585 vé bán ra từ 12.575 suất chiếu, vượt qua sức nóng của những bộ phim giải trí ra rạp dịp Tết. Tính cả các suất chiếu sớm và lượng vé đặt trước, đến 8 giờ ngày 25-8, “Mưa đỏ” đã thu về 106 tỷ đồng, theo thống kê của Box Office Vietnam. Trung bình mỗi ngày, “Mưa đỏ” đạt hơn 4.600 suất chiếu trên toàn quốc, gấp nhiều lần các phim đang chiếu tại rạp.

Phim “Mưa đỏ” do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị-nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam-Bắc. Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, đặc biệt là khu thành cổ, nhằm ép ký hiệp ước có lợi cho họ.

Kịch bản đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Nhân vật trung tâm-Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng)-sinh viên Nhạc viện, hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường kề vai sát cánh bên tiểu đội, gồm Tạ-đội trưởng, Bình, Tú, Hải, Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, xuất thân, tính cách khác biệt nhưng cùng mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.

Càng về cuối, câu chuyện càng dữ dội, quân số tiểu đội 1 dần vơi đi sau mỗi trận đánh. Đạo diễn quay trực diện hình ảnh người lính bị vùi trong đất, những bộ phận trên thân thể họ bị tách rời. Cảnh vượt sông trong phim cũng lấy nhiều nước mắt khán giả. Tác phẩm còn mở ra góc nhìn nhân văn về những người lính Việt Nam Cộng hòa. Họ cũng là những người cha, người chồng, người con, có thân nhân mong ngóng trở về.

Đoàn viên thanh niên cùng nhau đi xem phim "Mưa đỏ", tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước. Ảnh: P.V

Phim ghi điểm với bối cảnh phim trường rộng 50 ha, được chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết.

Ngay sau khi phim công chiếu, hàng ngàn bạn trẻ trên khắp cả nước đã ồ ạt tới rạp. Nhiều tổ chức cơ sở Đoàn cũng xem đây là một hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.