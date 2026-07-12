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Sư đoàn 3 về nguồn, tri ân gia đình chính sách

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 11-7, Đoàn công tác Sư đoàn 3 (Sao Vàng) tổ chức chương trình về nguồn, thăm các di tích lịch sử, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở và tặng quà các gia đình chính sách tại các xã trên địa bàn huyện Hoài Ân và An Lão (cũ).

Trong chương trình, Đoàn công tác Sư đoàn 3 đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử Rừng Bà Bơi, Khu di tích Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn), Khu di tích Núi Chéo (xã Vạn Đức) và Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 10 (phường Hoài Nhơn Bắc).

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Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 trao kinh phí hỗ trợ gia đình chính sách ở xã Hoài Ân xây dựng nhà ở. Ảnh: H.P

Đây là những địa danh gắn liền với quá trình thành lập Sư đoàn 3 vào ngày 2-9-1965 cũng như chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của đơn vị cùng quân, dân địa phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồi Xuân Sơn là nơi ghi dấu nhiều trận chiến đấu ác liệt và sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 cùng các lực lượng cách mạng trên chiến trường Hoài Ân.

Núi Chéo từng là căn cứ chiến đấu có vị trí chiến lược quan trọng - nơi bộ đội Sư đoàn cùng lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương kiên cường bám trụ, chiến đấu, góp phần giữ vững hành lang cách mạng.

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Đoàn công tác Sư đoàn 3 đến thăm Má Nhương. Ảnh: H.P

Đoàn cũng đến thăm Má Nhương (tên thật là Võ Thị Đào, còn được gọi là Bà Bốn) - người mẹ tiêu biểu cho tình quân dân son sắt trong những năm tháng kháng chiến.

Trong một trận càn ác liệt vào năm 1972, khi phát hiện một chiến sĩ Sư đoàn 3 bị thương, kiệt sức vì mất máu và thiếu nước, bà đã xé áo băng bó, đồng thời vắt sữa của mình để cứu sống người lính. Câu chuyện về Má Nhương đã trở thành biểu tượng đẹp của nghĩa tình quân dân.

Dịp này, tại xã Hoài Ân và xã An Lão, Đoàn công tác Sư đoàn 3 trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 4 gia đình chính sách, mỗi hộ 80 triệu đồng; đồng thời tặng 18 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

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