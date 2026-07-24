Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Nhơn Châu

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 24-7, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng quà các bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã Nhơn Châu.

Đoàn đã đến thăm ông Đặng Thanh Hường, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61% và bà Tạ Thị Hồng, vợ liệt sĩ, cùng ở thôn Tây; ông Hồ Văn Trực, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61%, ở thôn Đông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà cho bệnh binh Đặng Thanh Hường, thôn Tây. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà, chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động và đóng góp xây dựng quê hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà cho bệnh binh Hồ Văn Trực, thôn Đông. Ảnh: Hoàng Vũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Nhơn Châu thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các gia đình còn khó khăn, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Đại diện các gia đình bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và địa phương; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu.

Quang cảnh buổi đến thăm, tặng quà. Ảnh: Hoàng Vũ

Báo cáo với đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Đồn Biên phòng Nhơn Châu cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an xã và Ban Chỉ huy quân sự xã kiểm soát hơn 800 lượt phương tiện thủy nội địa và hơn 21.000 lượt khách, trong đó có hơn 17.000 lượt khách ngoài địa bàn xã; qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho hoạt động du lịch trên đảo.

Đơn vị cũng tích cực tham mưu UBND xã xây dựng nền quốc phòng toàn dân; triển khai các biện pháp phòng, chống ma túy và tội phạm, xây dựng địa bàn không ma túy; thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội. Các chương trình, mô hình như “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường” và “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo” tiếp tục được duy trì hiệu quả...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu. Ảnh: Hoàng Vũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, biểu dương những kết quả Đồn Biên phòng Nhơn Châu đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh khu vực biên giới biển, đảo; đấu tranh, ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho hoạt động du lịch, đồng thời tích cực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững chủ quyền biển, đảo, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.