Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà gia đình chính sách

(GLO)- Sáng 23-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã: An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh hỏi thăm sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bảy (xã An Lương). Ảnh: Nhật Trường

Đến thăm 2 Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Dợi (xã Phù Mỹ Nam), Nguyễn Thị Bảy (xã An Lương) và các thương binh: Nguyễn Thị Lan (xã Bình Dương), Đặng Minh Khánh (xã Phù Mỹ Bắc) và thương binh Lê Việt Cường (xã Phù Mỹ Đông), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao, sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà cho thương binh Nguyễn Thị Lan (xã Bình Dương). Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.