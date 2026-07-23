Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà gia đình chính sách

Đến thăm 2 Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Dợi (xã Phù Mỹ Nam), Nguyễn Thị Bảy (xã An Lương) và các thương binh: Nguyễn Thị Lan (xã Bình Dương), Đặng Minh Khánh (xã Phù Mỹ Bắc) và thương binh Lê Việt Cường (xã Phù Mỹ Đông), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao, sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.