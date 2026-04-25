Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 6 xã phía Tây Gia Lai

(GLO)- Sáng 25-4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Đức Cơ, la Dơk, Ia Krêl, Ia Pnôn, la Nan và la Dom.

Theo báo cáo của các địa phương, trong quý I/2026, tình hình kinh tế - xã hội tại các xã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển trong thời gian tới.

UBND các xã đã chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng kịch bản tăng trưởng ngay từ đầu năm, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chỉ tiêu tỉnh giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Nhìn chung, các địa phương có thế mạnh chủ yếu trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp với các loại cây như cao su, cà phê, điều, hồ tiêu. Bên cạnh đó là tiềm năng phát triển công nghiệp từ các dự án thủy điện, nhà máy chế biến sâu, cùng lợi thế thu hút đầu tư từ Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Hiện dư địa phát triển trên các lĩnh vực này còn rất lớn.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các địa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như: xuất phát điểm kinh tế thấp; kết cấu hạ tầng và nguồn lực đầu tư còn hạn chế; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao; hiệu quả các chuỗi liên kết sản xuất còn hạn chế; một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc thu hút các dự án công nghiệp chế biến sâu, quy mô lớn, công nghệ cao còn gặp khó khăn; tính liên kết vùng trong triển khai các dự án chưa cao.

Lãnh đạo xã Ia Krêl báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư; sớm ban hành quy định về phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; quan tâm bố trí kinh phí xây dựng công trình thủy lợi Ia Lang, nạo vét hồ làng Khóp, hồ C3 (làng Krêl) phục vụ tưới tiêu; đầu tư công trình cấp nước sạch tại thôn Chư Bồ 2 (xã Ia Dơk).

Đồng thời, đề nghị tỉnh xem xét triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Tăng Bạt Hổ (xã Đức Cơ) với tổng mức đầu tư 38,5 tỷ đồng; có cơ chế điều động, tăng cường cán bộ, công chức cho các phòng chuyên môn còn thiếu....

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế mà các địa phương cần tập trung khắc phục như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; nguồn thu ngân sách thiếu ổn định, nhất là thu từ tiền sử dụng đất khó đạt kế hoạch; nguồn lực đầu tư công trung hạn còn hạn chế.

Đồng chí nhấn mạnh: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song 6 xã có nhiều tiềm năng, dư địa phát triển trong thời gian tới. Đối với các xã biên giới như Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Trung ương và tỉnh xác định khu vực biên giới giữ vai trò chiến lược, trong đó yêu cầu xuyên suốt là gắn chặt phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Với lợi thế từ Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xã Đức Cơ có điều kiện phát triển công nghiệp, thu hút các dự án quy mô lớn. Do đó, yêu cầu đặt ra là địa phương cần chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng quy hoạch vùng xã đồng bộ, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Trên cơ sở nhận diện rõ tiềm năng và những điểm nghẽn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị 6 xã trong thời gian tới triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng quyết liệt, thực chất, gắn với kết quả cụ thể, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Các địa phương cũng cần rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết, phân công nhiệm vụ theo từng tháng, từng quý; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư có năng lực; triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ.

Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác quy hoạch chung cấp xã theo hướng tăng cường liên kết, có tầm nhìn dài hạn; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; tăng cường hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển sản xuất, đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế, từng bước nâng cao đời sống.

Đối với các kiến nghị của 6 xã, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đã có những định hướng tháo gỡ đối với từng nội dung cụ thể.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ các địa phương rà soát, giải quyết kịp thời các vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý II và các tháng tiếp theo.