Tập trung "gỡ khó", đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư

(GLO)- Sáng 17-4, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp chủ trì buổi làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đơn vị Trung ương và một số doanh nghiệp thực hiện các dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai, kết nối trực tuyến đến điểm cầu 135 xã, phường trong toàn tỉnh.

Báo cáo của Sở Tài chính cho biết, hiện nay, tổng số dự án đầu tư ngoài ngân sách (ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp) trên địa bàn tỉnh là 324 dự án. Trong đó, có 1/3 số dự án đã được khởi công xây dựng. Hầu hết chủ đầu tư dự án đã triển khai đúng tiến độ.

Theo tình hình mới, Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, rút ngắn thời gian triển khai thi công ít nhất là 25% so với chủ trương đầu tư được phê duyệt.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.H

Bên cạnh các dự án đã được khởi công, lãnh đạo tỉnh đề nghị các nhà đầu tư khẩn trương triển khai các dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư nhưng triển khai chậm, đặc biệt là các dự án cấp chủ trương đầu tư trong năm 2025 trở về trước.

Trường hợp các dự án chậm khởi công, yêu cầu Sở Tài chính rà soát báo cáo UBND tỉnh kiểm tra, xử phạt và chấm dứt hoạt động dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định tỉnh sẽ kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các chủ đầu tư triển khai các dự án thuận lợi. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng đã báo cáo tình hình rà soát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và bất động sản tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Theo đó, có 25 dự án du lịch - dịch vụ đang triển khai với tổng quy mô diện tích 2.011 ha; 14 dự án đã hoàn thành/hoàn thành 1 phần và đi vào hoạt động; 3 dự án đang triển khai thực hiện, chưa bị trễ tiến độ theo chủ trương đầu tư được cấp; 14 dự án du lịch - dịch vụ trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội đang gặp khó khăn vướng mắc.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo tiến độ triển khai dự án tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, hiện nay, tại các khu kinh tế có tổng số 16 dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản (khu đô thị, khu dân cư) đang triển khai trên tổng diện tích 660 ha. Trong đó, có 1 dự án cơ bản hoàn thành, 10 dự án đang triển khai theo tiến độ và 5 dự án chậm tiến độ do còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan, chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo, kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, điều chỉnh, bổ sung phù hợp đối với loại hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các nhà thầu ổn định tài chính, duy trì thi công, đẩy nhanh tiến độ.

Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn FLC báo cáo tiến độ thực hiện các dự án tại Gia Lai. ﻿Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh cũng đã nhận diện được một số vướng mắc, khó khăn, điểm nghẽn trong triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý là năng lực, tâm huyết của một số nhà đầu tư chưa tốt, nguồn lực đầu tư chưa đảm bảo.

Bên cạnh đó, một số địa phương chưa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tính giá cho thuê đất, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng, đầu tư hoàn thiện hạ tầng, quy hoạch..., gây ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các dự án.

Để giải quyết các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, khởi công các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh giá cho thuê đất.

Quan điểm của tỉnh là giá đất cho thuê để thực hiện các dự án sản xuất, dự án trọng điểm mang tính đột phá phát triển kinh tế - xã hội sẽ cố gắng tính toán giảm tối đa cho nhà đầu tư. Đối với các dự án về đầu tư phát triển thương mại, bất động sản sẽ bám sát thị trường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, quy hoạch các mỏ vật liệu xây dựng, đảm bảo đủ nguồn cung cấp vật liệu xây dựng thông thường như cát, đá, đất cung cấp cho các dự án đầu tư; ưu tiên cung cấp mỏ vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư công trọng điểm, các dự án về giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, hạ tầng.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu từng xã, phường phải nhận diện, rà soát, tính toán trữ lượng các mỏ vật liệu xây dựng để quy hoạch. Đối với các xã có năng lực, tỉnh sẽ giao cho địa phương cấp phép khai thác để giao mỏ vật liệu cho các chủ đầu tư.

Hằng tuần, UBND tỉnh sẽ họp giao ban để nắm bắt tiến độ từng dự án đầu tư, giao cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tập trung kịp thời tháo gỡ.

Đối với các chủ đầu tư, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công tất cả dự án đã khởi công. Đối với những dự án đã cấp chủ trương đầu tư trong năm 2025 trở về trước phải đồng loạt khởi công, đảm bảo tiến độ đề ra. Hằng tháng, tỉnh sẽ có rà soát về tiến độ, dự án nào chậm sẽ tiến hành xử phạt; chủ đầu tư nếu cố tình chây ì kéo dài thời gian triển khai sẽ tiến hành thu hồi dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền các địa phương nhận diện từng dự án đã đang và sẽ triển khai trên địa bàn. Đối với dự án đã khởi công, tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ; đồng thời tổ chức khởi công các dự án đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện. Đối với những dự án sẽ triển khai, địa phương phối hợp với chủ đầu tư khảo sát, xây dựng dự án.

Từng địa phương phải chủ động làm việc với các doanh nghiệp với tinh thần cầu thị, đồng hành, chia sẻ, kịp thời khắc phục các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho nhà đầu tư. Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Về phía các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị từng doanh nghiệp phải triển khai nghiêm túc, đảm bảo nguồn lực đầu tư và tiến độ đã cam kết với chính quyền địa phương.

Tất cả dự án đã khởi công phải thi công với tinh thần “3 ca, 4 kíp” để sớm hoàn thành đưa dự án vào hoạt động. Trong quá trình triển khai dự án nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc cần kịp thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp tháo gỡ.