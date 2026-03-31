Hạ tầng bứt tốc, nhà đầu tư nối dài

(GLO)- Cùng với việc khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, Khu công nghiệp (KCN) Nam Pleiku đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi các nhà đầu tư chiến lược liên tiếp đăng ký dự án, triển khai xây dựng nhà xưởng.

Từ một dự án từng gặp nhiều vướng mắc, nơi đây đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn, từng bước định hình trung tâm sản xuất, chế biến quy mô của khu vực.

Hạ tầng “mở đường”, doanh nghiệp vào cuộc

Quang cảnh mặt bằng KCN Nam Pleiku nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Phương

Những ngày này, tại KCN Nam Pleiku, không khí thi công diễn ra khẩn trương, sôi động trên toàn công trường. Tiếng máy đào, máy xúc hoạt động liên tục; từng đoàn xe cơ giới hối hả san gạt mặt bằng, hạ độ cao các khu đất, tạo nền cho việc xây dựng nhà xưởng. Nhiều khu vực nền móng nhà xưởng bắt đầu lộ diện, cho thấy tiến độ dự án đang được đẩy nhanh rõ rệt.

Theo ghi nhận, chủ đầu tư triển khai thi công theo hình thức “cuốn chiếu”, hoàn thiện hạ tầng đến đâu bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp đến đó. Cách làm này không chỉ rút ngắn thời gian chờ đợi mà còn giúp các nhà đầu tư chủ động triển khai dự án, sớm đưa nhà máy vào hoạt động.

Ông Lê Trung Kiên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê (đơn vị chủ đầu tư) cho biết: đến nay, phần lớn các vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các khu vực trọng điểm cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đặc biệt, việc UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN Nam Pleiku đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để triển khai dự án. Theo quy hoạch, tổng diện tích KCN được điều chỉnh lên hơn 205 ha; không gian được tổ chức khoa học, hệ thống giao thông nội bộ kết nối theo trục Bắc - Nam và Đông - Tây, thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và liên kết sản xuất.

Bên cạnh đó, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như hồ điều hòa, hệ thống tiêu thoát nước cũng được bổ sung, góp phần nâng cao khả năng chống ngập, đảm bảo điều kiện vận hành ổn định cho các nhà máy trong tương lai.

Tại KCN Nam Pleiku, từng đoàn xe cơ giới hối hả san gạt mặt bằng, hạ độ cao các khu đất, tạo nền cho các doanh nghiệp triển khai xây dựng nhà xưởng. Ảnh: Minh Phương

Cùng với tiến độ thi công hạ tầng, KCN Nam Pleiku đang ghi nhận làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, đã có 14 nhà đầu tư đăng ký “giữ chỗ” với tổng diện tích khoảng 50 ha; 11 doanh nghiệp ký hợp đồng nguyên tắc thuê hạ tầng với diện tích hơn 44 ha. Riêng năm 2025, KCN đã thu hút thêm 2 dự án mới với tổng vốn đầu tư khoảng 850 tỷ đồng.

Các lĩnh vực đăng ký đầu tư khá đa dạng, song tập trung vào chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, phân bón, chế biến gỗ và thiết bị nông nghiệp. Nổi bật là dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh (TP. Cần Thơ) - một trong những nhà đầu tư chiến lược đầu tiên triển khai xây dựng nhà xưởng tại đây.

Theo đó, doanh nghiệp này thuê các lô A5 - A7 với tổng diện tích 5,87 ha, có thời hạn đến tháng 9-2069. Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 50 triệu USD, tập trung vào chế biến nông sản như nước ép trái cây, sản phẩm đông lạnh, sấy dẻo, cà phê chế biến và logistics.

Hiện doanh nghiệp đã tiến hành động thổ, thi công các hạng mục nền móng, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý để sớm đưa nhà máy vào hoạt động. Ông Phạm Tiến Hoài - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - cho biết: “Ngay sau khi ký kết, chúng tôi đã triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng nhà xưởng, song song với việc chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các công trình đồng bộ khác”.

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê ký kết hợp đồng cho thuê hạ tầng đất KCN Nam Pleiku đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh. Ảnh: V.V

Trước đó, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba cũng được tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan và chế biến sâu nông sản công nghệ cao tại KCN Nam Pleiku. Dự án có tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 12,56 ha, với công suất thiết kế gần 12.500 tấn sản phẩm mỗi năm.

Thu hút chọn lọc, hướng tới phát triển bền vững

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại KCN Nam Pleiku cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Minh Phương

Theo ông Lê Trung Kiên, đến nay KCN Nam Pleiku đã đạt trên 30% tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp. “Việc các doanh nghiệp chủ động triển khai xây dựng ngay khi hạ tầng đang hoàn thiện cho thấy niềm tin rất lớn của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư tại địa phương. Đây là tín hiệu tích cực, tạo đà để KCN tăng tốc trong thời gian tới” - ông Kiên nhấn mạnh.

Cũng theo ông Kiên, mục tiêu đến cuối năm 2026, KCN sẽ đạt khoảng 50% tỷ lệ lấp đầy và tiến tới lấp đầy toàn bộ trong các năm tiếp theo. Định hướng thu hút đầu tư tập trung vào các dự án chế biến sâu, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu dồi dào của địa phương.

Với vị trí nằm trên các trục giao thông quan trọng như quốc lộ 14, 19 và 25, KCN Nam Pleiku có lợi thế kết nối liên vùng thuận lợi. Đồng thời, khu vực này nằm trong vùng nguyên liệu lớn của tỉnh với các sản phẩm chủ lực như cà phê, cao su, chuối, hồ tiêu… Đây chính là “đầu vào” quan trọng để phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng.

Trong chuyến kiểm tra, làm việc ngày 28-2-2026, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao đất cho doanh nghiệp triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra tiến độ thi công dự án KCN Nam Pleiku vào ngày 28-2-2026. Ảnh: V.V

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc thu hút đầu tư phải có chọn lọc, tránh dàn trải; ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường và có khả năng tạo sức lan tỏa. “Cần lựa chọn những nhà đầu tư thứ cấp thực sự có năng lực tài chính, thương hiệu uy tín để tạo nền tảng phát triển bền vững” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Thực hiện chỉ đạo này, KCN Nam Pleiku đang từng bước hình thành KCN chế biến nông sản quy mô lớn, đóng vai trò “mỏ neo” thu hút các doanh nghiệp vệ tinh, hình thành chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

Khi đi vào hoạt động đồng bộ, KCN không chỉ đóng góp đáng kể cho ngân sách mà còn tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Với tiến độ hạ tầng được đẩy nhanh, dòng vốn đầu tư ngày càng gia tăng cùng định hướng phát triển rõ ràng, KCN Nam Pleiku đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.