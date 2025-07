Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Nam Pleiku

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thoát nước mưa đối với khu vực hạ lưu của KCN, đồng thời rà soát điều chỉnh một số nội dung của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt năm 2017 để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; làm cơ sở để quản lý và đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng trực tiếp kiểm tra tại

Khu Công nghiệp Nam Pleiku. Ảnh: Vũ Thảo

Các nội dung thay đổi so với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 như tổng diện tích lập quy hoạch tăng từ 199,55 ha lên 205,02 ha (tăng 5,47 ha so với quy mô đã được phê duyệt tại Quyết định 704/QĐ-UBND ngày 21/9/2017). Bổ sung hạng mục hệ thống tiêu thoát nước KCN Nam Pleiku để thoát về hạ lưu, tránh gây ngập úng cho khu vực hạ lưu của KCN (trong đó hồ điều hòa có diện tích 10,42 ha; hệ thống kênh mương thoát toàn tuyến là 2,32 ha). Đưa phần diện tích quy hoạch nhà ở công nhân ra ngoài ranh giới quy hoạch KCN để phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở. Điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ đất kho tàng, với diện tích 10,32 ha thành đất nhà máy, đất bãi xe, đất cây xanh, đất cơ sở lưu trú (2,1 ha) và đất trụ sở làm việc lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC, cứu nạn, cứu hộ tại KCN (2,5 ha).

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của KCN gồm tổ chức tuyến đường trục chính theo hướng Bắc-Nam ở giữa KCN kết nối với tuyến đường Quốc lộ 14 tại 1 vị trí. Các tuyến đường đối nội chạy theo Bắc-Nam và Đông-Tây kết nối với trục đường chính đảm bảo thông hành và kết nối thuận lợi giữa các khu vực nhà xưởng.

Phía Tây bố trí quỹ đất xây dựng khu dịch vụ (để xây dựng Khu lưu trú người lao động, các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho KCN), đất an ninh (trụ sở lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH), bãi đỗ xe. Xung quanh KCN bố trí dải cây xanh cách ly với khoảng cách đảm bảo theo quy chuẩn về quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu tác động môi trường với bên ngoài, cũng như cải thiện về môi trường, vi khí hậu.

Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm quy hoạch giao thông đối ngoại toàn dự án có 1 điểm đấu nối với tuyến đường Quốc lộ 14, được quy hoạch với quy mô 6 làn xe; hệ thống giao thông đối nội được quy hoạch đảm bảo việc lưu thông và kết nối thuận lợi giữa các khu đất xây dựng nhà máy, kho tàng. Giải pháp san nền chủ yếu bám theo cao độ và hướng dốc của địa hình tự nhiên; khối lượng san nền khoảng 634.308,9 m3.

Khu Công nghiệp Nam Pleiku đang từng bước hoàn thiện hạ tầng để đón

các nhà đầu tư thứ cấp. Ảnh: Vũ Thảo

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế độc lập với hệ thống thu gom nước thải, đảm bảo thoát nước trong khu vực trên nguyên tắc tự chảy; đầu tư xây dựng 3 hồ điều tiết trong KCN vận hành liên thông nhau; nước mưa không được xả ra khu vực hồ Ia Ring mà phải xây dựng tuyến cống tiêu thoát nước xả về hạ lưu (D1500), với chiều dài khoảng 4 km để xả ra Suối Lớn…

Nguồn nước sử dụng từ nhà máy nước của Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê. Hệ thống cấp nước được kết hợp giữa cấp nước sinh hoạt và PCCC, với tổng công suất là 6.700m3/ngày-đêm. Nguồn điện sẽ lấy từ tuyến cao thế 110kV của địa phương cấp cho khu quy hoạch; xây dựng 1 trạm biến áp có tổng công suất 110/22kV-1x40MVA để cấp điện cho khu quy hoạch.

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Toàn bộ nước thải trong khu vực được thu gom bằng hệ thống cống thoát nước theo nguyên tắc tự chảy. Toàn bộ nước thải của KCN được thu gom dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 4.000 m3/ngày-đêm để xử lý, đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn theo hồ sơ môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ được xả vào hồ điều tiết số 3 để thoát ra môi trường theo tuyến cống tiêu thoát nước của KCN ra suối lớn. Chất thải rắn được thu gom, phân loại, tập kết để vận chuyển về khu xử lý chất thải rắn tập trung để xử lý.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê công bố công khai đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; triển khai xây dựng theo quy hoạch và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các sở, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch điều chỉnh, đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt và các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.