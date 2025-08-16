Khảo sát một số giống lúa, lạc và khu gia công, chế biến hạt giống

(GLO)- Chiều 14-8, gần 200 đại biểu từ 40 xã, phường có diện tích nông nghiệp lớn của TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát, đánh giá một số giống lúa triển vọng, một số giống lạc tiềm năng và giống đậu tương rau phục vụ đa dạng nhu cầu thị trường.

Theo đó, các đại biểu đã đến tham quan cơ sở 2 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ tại phường An Nhơn Đông và phường Quy Nhơn Bắc.

Chương trình nằm trong khuôn khổ hội nghị giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt và thủy sản, phục vụ sản xuất khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, diễn ra trong hai ngày 14-15.8 tại phường Quy Nhơn.

Cán bộ của Viện cung cấp thông tin về một số giống lúa triển vọng với đại biểu. Ảnh: N.N

Trong quá trình tham quan, đoàn đại biểu đã khảo sát, đánh giá một số giống lúa triển vọng thuộc phân khúc gạo chất lượng và gạo chế biến, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và chế biến sâu. Ngoài ra, đoàn cũng tham quan một số giống lạc có tiềm năng phục vụ chế biến dầu, tiêu thụ tươi; giống đậu tương rau phục vụ đa dạng nhu cầu thị trường.

Các đại biểu tham quan và tìm hiểu thông tin về giống lạc. Ảnh: N.N

Bên cạnh đó, các đại biểu còn tìm hiểu hoạt động của khu gia công, chế biến hạt giống - nơi sản xuất, đóng gói và bảo quản các loại hạt giống lúa, lạc, đậu tương… phục vụ vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đây là một trong những mắt xích quan trọng nhằm bảo đảm nguồn giống chất lượng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất cho nông dân.

Hoạt động tham quan giúp các đại biểu tiếp cận trực tiếp những tiến bộ kỹ thuật mới, đồng thời tạo điều kiện trao đổi, kết nối giữa nhà khoa học, DN, địa phương, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.